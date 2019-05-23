NBA最強5人沒有柯瑞　巴克利：我錯了

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

轉任球評的NBA傳奇球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley)日前曾經表示，「勇士在杜蘭特(Kevin Durant)受傷的狀況下，不可能打贏火箭」，他更聲稱柯瑞(Stephen Curry)並不是全聯盟最強5人。但現在他在節目上表示：「我百分之百錯了！」

「講到全聯盟最強的球員，我們總是在談論KD、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、詹姆斯(LeBron James)、雷納德(Kawhi Leonard)，柯瑞證明他兩屆MVP的身手，真的太厲害了。」過去巴克利評選聯盟最強5人沒有柯瑞，取而代之的是哈登(James Harden)。

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西區冠軍賽，柯瑞連續4場比賽得分都突破30分大關，場均來到36.5分合力貢獻26顆三分球，幫助勇士重新開啟「浪花模式」。累計下來146分，也超越歐尼爾(Shaquille O'Neal)、詹姆斯(LeBron James)和布萊恩(Kobe Bryant)，成為在4勝0敗橫掃對手的系列賽中，史上總得分最高。

而他日前表示勇士打不贏火箭，還說拓荒者會晉級決賽，巴克利也親自承認錯誤。「我得向柯爾(Steve Kerr)和他的教練團喊話，板凳球員完全跳出來。這證明沒有比賽的時候，教練團耗費不少心力訓練年輕球員。」

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