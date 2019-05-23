騎士老闆釋懷詹皇二度離開　過去一切付出都值得

▲騎士老闆吉伯特認為為詹皇付出一切很值得。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

過去稱霸東區的詹姆斯LeBron James，在本季首度西進改披紫金戰袍，儘管他再次離開騎士，但「詹皇」過去對於克里夫蘭的貢獻可說有目共睹，就連過去批評詹姆斯的騎士老闆吉伯特(Dan Gilbert)先前也表示為詹姆斯付出所有很值得，因為他就是太陽。

2014年詹姆斯決定重返騎士後，球隊目標非常明確，就是全力以「詹皇」為核心打造球隊，不打算培養新人，並且為了總冠軍不惜一切代價，對於這樣的行為當時外界都非常傻眼，不過現在吉伯特出面並且說明這些都很值得，「對於詹姆斯來說，他的年齡以及合約都是有限的，所以我們要不顧一切代價贏得勝利，這一切都是圍繞著太陽轉，而詹姆斯就是我們的太陽。」詹姆斯在騎士的4年間，騎士因為簽了許多大合約，為此付了許多奢侈稅，但吉伯特卻認為很值得，「不管壓力多大，但最後都成功了，我們贏得了總冠軍。」

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在詹姆斯第一次離開騎士轉戰熱火後，吉伯特曾公開批評「詹皇」的行為，但這次詹姆斯再次離開，他卻已經釋懷，並且也沒有批評，甚至說已做好準備，可見吉伯特對於詹姆斯幫助球隊贏下總冠軍後，有了很大的尊重，但因為詹姆斯再次離開，目前騎士已經進入重建。

▲詹皇幫助騎士贏下隊史首座總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

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