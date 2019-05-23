運動員站反禁藥前線　大陸冬奧金牌楊揚競選WADA副主席

▲楊揚。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

IOC（International Olympic Committee，國際奧會）執委會宣佈，提名曾為中國獲得隊史第一面冬季奧運金牌的楊揚，競選WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）副主席，用意在讓運動員出身的人士，站上反禁藥的第一線。

IOC22日在洛桑召開執委會，除討論東京奧運拳擊項目存廢議題外，就是提名楊揚競選WADA副主席，而WADA主席則由波蘭旅遊部長班卡（Witold Bańka）出任，為田徑選手出身。

請繼續往下閱讀...

楊揚2002年鹽湖城冬季奧運在女子短道競速滑冰獲得500公尺與1000公尺金牌，是中國隊史首度在冬季奧運奪金，並在2010年獲選IOC執委，並與中國紅十字會創立冠軍基金會，協助運動員輔導轉型走入社會就業。

WADA的主席由公部門或者體育要職高層輪流提名擔任，副主席可經由IOC執委會提名，班卡也在個人推特上，歡迎楊揚加入，由運動員站在反禁藥的最前線，這對未來是一個好兆頭。

WADA主席與副主席選舉11月5日至7日在波蘭卡托維茲舉行，正副主席任期3年，從2020年1月1日開始任期。