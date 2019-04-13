三太子盃／費爸殺手心臟大顆　決賽勝率百分百的祕訣

▲「費爸殺手」史塔克霍夫斯基。（圖／海碩整合行銷提供）



記者林育正／台北報導

「費爸殺手」史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky）在三太子盃挑戰賽4強戰兩個7比6(4)解決日本老將添田豪晉級決賽，14日將挑戰本季首冠。史塔克霍夫斯基過去在決賽戰績不俗，其中ATP巡迴賽4次單打決賽全都拿下勝利，奪冠率百分百，他也分享背後祕訣。

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「其實就是恢復、吃飯再加上睡覺。」史塔克霍夫斯基說。「說真的準備第1輪比賽跟決賽並沒有不同，最重要的是儲備好能量準備奮戰。」他還問說自己的決賽戰績是多少？他在挑戰賽單打14場決賽贏了7次，巡迴賽4次全勝。「這樣來看其實也沒有特別好啦！」他笑說。

「其實我是打到越後面狀況會越好，因為你已經在前面的比賽累積了很多信心，最後就只要放輕鬆就行了，這種東西很難說為什麼能在決賽打得好。但我記得有人在巡迴賽決賽5戰5勝的，我絕對不是唯一全勝的人。」

史塔克霍夫斯基長途跋涉來到台北，將挑戰本季首座冠軍，身為3個小孩的爸，他也表示長途征戰因為手機科技，讓他能看到小孩老婆，可惜還是無法幫老婆帶小孩去睡覺，或是送女兒去幼稚園。「不過我打進決賽了，這至少有一點安慰。」

史塔克霍夫斯基14日的決賽對手，將是25歲世界排名156，而且在挑戰賽初登場的奧地利選手諾瓦克(Dennis Novak)。他曾在去年的溫網爆冷殺進32強，成為生涯代表作，「能擊敗世界前20的對手，讓我知道我有能力打贏很強的選手。」

▲奧地利好手諾瓦克。（圖／海碩整合行銷提供）