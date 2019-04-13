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坎特慶幸自己沒加入湖人　嘲諷若自己在洛杉磯會發瘋

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▲拓荒者坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特慶幸自己沒加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

本季若要說最失望的球隊，湖人絕對是其中之一，他們經歷了傷病潮又有交易風波，全隊軍心渙散，就算有了詹姆斯(LeBron James)加盟仍無緣季後賽。先前被湖人追求但最終加盟拓荒者的狂人中鋒坎特(Enes Kanter)，現在看到紫金軍團的處境，也忍不住嘲諷，「慶幸自己選擇拓荒者，若在洛杉磯的話可能會發瘋。」

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本季坎特原先在尼克，但因為紐約很早就決定擺爛並放眼今年自由市場以及選秀，導致球團開始壓縮坎特上場時間，讓他開始對外嗆聲，並要求尼克將他賣掉，最終球隊也如願與他買斷；在離開尼克後，有許多球隊就向他發出邀請，其中就包括湖人與拓荒者，而坎特最終並沒有選擇洛杉磯這個大城市也不願與「詹皇」並肩作戰，反倒去了波特蘭這個小城市與「雙槍」合作。

儘管拓荒者沒有像湖人那樣有著巨大商業價值，但他們球隊戰況卻與紫金軍團是兩樣情，湖人早已被淘汰，而他們則以西區第3晉級季後賽，對於自己的選擇，坎特非常高興，還忍不住嘲諷湖人，「現在是很有趣的時間。季後賽來了，不是贏球就是回家，這太棒了，我真的很幸運，原本我已經可以去度假了。」

我昨天在鏡子裡看著鏡子說，『我應該要感到非常幸運能夠加入這支球隊，這意味著很多事情，因為這是我效力過最優秀的球隊之一，如果我去洛杉磯，我肯定會發瘋。』坎特接著表示自己當初在湖人與拓荒者之間一直無法做出決定，「我不知道要怎麼在波特蘭與洛杉磯之間做出選擇，應該都是一半一半，但里拉德(Damian Lillard)發了訊息給我總管歐希(Neil Olshey)也給了我訊息，我才確定這支球隊需要我。」

▲拓荒者坎特。（圖／CFP）

▲坎特。（圖／CFP）

關鍵字： NBA拓荒者坎特
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