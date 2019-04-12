SBL／首輪裕隆對金酒3大觀戰重點　夏普要復仇老東家

▲夏普（Walter Sharpe）。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL季後賽四戰三勝賽事將在12日板橋體育館開打，金酒一度排名聯盟第一，下半季卻大走樣僅拿2勝，直接滑落第5，首輪將對決第4名先取1勝的裕隆。這個對戰組合最大的話題，莫過於季末被金酒以受傷為由釋出的夏普（Walter Sharpe），成為裕隆最後拼圖，披上恐龍袍對決老東家。

棄將復活復仇老東家

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金酒在3月14日向籃協提出夏普的公立醫院傷勢證明，透過「李恩條款」進行釋出，沒想到不到一個禮拜，裕隆馬上出手網羅，頂替背傷復發離隊的桑尼（Sani Sakakini），不免令外界懷疑夏普的「傷勢」。

夏普來到裕隆後與瓊斯（Emmanuel Jones）搭配得宜，5場比賽拿下4勝。4月2日面對老東家金酒轟炸23分、15籃板、7助攻、2抄截、4阻攻，不僅幫助球隊84比78獲勝，還復仇了老東家，7日封關戰對決達欣，夏普繳出31分、18籃板、2助攻、4抄截、1阻攻，裕隆94比87延續3連勝，搶下賽季第4名，並獲選單週MVP，成為本季唯一3度獲獎球員。

本季換了8名洋將的裕隆，對於能夠搶到夏普，直呼是老天爺賞的禮物。裕隆執行教練李啟億表示，「夏普的個人能力真的沒話說，更重要的是，他居中策應的能力，更是球隊所需要的，將會是恐龍軍團問鼎總冠軍的最後一塊拼圖。」

夏普對於被釋出也有怨言，代表裕隆出賽的首戰賽後被問起到底哪裡受傷，他苦笑回答，「是心傷。」追問之下又補了一句，「那得去問金酒。」不過金酒執行教練也坦言，夏普除了膝蓋積水問題始終沒有解決之外，到後來態度也出現問題，開會、練球都時常遲到，球團才忍痛割愛。

▲賽勒（Garret Siler）。（圖／籃協提供）

賽勒季末救火磨合狀況

在夏普離隊之後，金酒趕緊找來上季效力富邦勇士的中鋒賽勒（Garret Siler）頂替，打破本季從貝斯（Paris Bass）、夏普到佐藍（Zoran Vrkic）一直以來的雙鋒衛陣型。不過相較於裕隆的瓊斯、夏普搭檔，賽勒與佐藍的搭配就沒那麼順。

賽勒加盟的首戰就碰上老東家富邦勇士，僅繳出8分、8籃板差強人意的數據，不過下一場比賽就有9成命中率拿18分、15籃板的雙十演出，4月4日碰上達欣更是26分、22籃板「雙二十」，可惜球隊還是無法贏球，封關戰碰上練兵的台啤豪取17分、14籃板，才幫助球隊以90比69終止5連敗。總計賽勒5場比賽，場均貢獻15.6分、15籃板、1.8阻攻。

吳俊雄表示，賽勒的到來也代表球隊體系的改變，經過3週的比賽已與球隊磨合的差不多，並且希望借助他第12季幫助璞園奪冠的經驗，來協助金酒從季後賽殺出。

不僅要煩惱賽勒的磨合狀況，另外一名洋將佐藍也陷入了低潮，尤其是在賽勒加盟的5場比賽，投籃命中率下探36.5%，尤其引以為傲的三分球更是30投7中23.33%命中率，場均僅11.8分。

▲林韋翰對決于煥亞。（圖／籃協提供）

林韋翰、于煥亞頂級後衛對決

于煥亞從台啤轉戰金酒後成為球隊主控，場均出賽時間增加11分鐘來到31分鐘，數據也從6.6分、2.4助攻成長到10.8分、5.5助攻，尤其三分球命中率更是有41.67%的超高水準，在聯盟中出賽場次超過10場、出手1次以上的排名第3，是年度進步獎的大熱門。

在FIBA修訂助攻的認定後，林韋翰迎來破繭而出的賽季，12月28日對台銀25分、20助攻，歷史唯一用助攻寫「雙二十」，4月2日對金酒12分、10籃板、11助攻，歷史第5位本土大三元，本季場均9.5分、2.8籃板、8.8助攻。

林韋翰本季不斷用助攻來寫紀錄，雙二十之夜，上半場12助攻改寫吳永仁第10季的10助攻半場最多助攻紀錄，單場20助攻超越桑德斯（Jonathan Sanders）第5季締造的17助攻紀錄，1月20日傳出本季第175助攻（整季299次）再創歷史紀錄，賽季場均8.8助攻，再破桑德斯第5季5.8助攻歷史紀錄，歷史上首位蟬聯助攻王，當然還包括雙二十、大三元。

相較於上季的6.1分、5.6助攻，林韋翰進步幅度之大，不僅是年度進步獎大熱門，還有足夠的本錢去競爭最佳五人，甚至是年度MVP。