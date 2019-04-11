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三太子盃／年輕世代無法突破3天王　費爸殺手點出關鍵

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▲史塔克霍夫斯基。（圖／海碩整合行銷提供）

▲史塔克霍夫斯基。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林育正／台北報導

曾經在2013溫網64強破天荒擊敗費德勒(Roger Federer)，讓他罕見止步64強的33歲烏克蘭老將史塔克霍夫斯基（Sergiy Stakhovsky），在台北的三太子盃挑戰賽，也點出年輕一代無法衝擊網壇3大天王的關鍵。

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史塔克霍夫斯基當年的經典一役，成為費德勒2003年法網首輪就輸球後，在大滿貫最快的出局，也終結了他連續36個大滿貫至少闖進8強的紀錄，當時他的排名僅116，不過最後僅闖進32強。他和費德勒生涯對戰1勝1敗，對納達爾(Rafael Nadal)0勝2敗，對喬科維奇(Novak Djokovic)0勝4敗。他直言，現在年輕球員把3天王當成偶像看待，導致在心態上無法擊敗他們。

「對年輕一輩球員來說，要打敗他們的確比較困難。當我在打青少年的時候，費德勒就已經在職業打滾了幾年，我有一種是跟他一起長大的感覺。當然打他是非常有挑戰的是，他是世界最強的。」他說，「但現在這些球員在費德勒世界第1的時候，他們大概才6-7歲。但他們到了19-20歲了，費德勒還活躍在場上。」費德勒首次次登上世界第一為2004年2月，至今超過15年。

「心理上，要跟自己的偶像對決比較不容易。網球是非常心理層面的比賽，全部取決於你在場上做的決定。決定則是取決你的腦袋，如果你不相信你能擊敗對手，那你一定會輸。所以對年輕球員要贏真的很難，你碰上費德勒、納達爾和喬科維奇，他們是網球史上最強的3位球員。」

▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 三太子盃費德勒史塔克霍夫斯基
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