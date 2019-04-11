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韋德稱歷史兩大得衛是喬丹、Kobe　自己並不在內隨人排

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▲熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德認為歷史最好得分後衛就是喬丹及布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

熱火看板球星韋德(Dwyane Wade)11日對決籃網迎來生涯最終戰，儘管終場熱火以94比113吞下敗仗，但「閃電俠」卻表現非常全面，繳出25分，11籃板，10助攻的大三元，生涯完美畫下句點，對於球迷來說，韋德可說是歷史上最偉大的得分後衛之一，可是他自己卻表示歷史上僅兩大得衛，一個是喬丹(Michael Jordan)另一位是布萊恩(Kobe Bryant)，其他的隨便別人排。

韋德自2003年進入聯盟後，至今16年一共取得了3座總冠軍，更在2006年被選為FMVP，並13次入選全明星賽，對於熱火來說「閃電俠」就是最偉大的隊魂。一直以來韋德都被認為是繼喬丹、布萊恩之後，歷史第3的得分後衛，隨著他的退役，這個問題又再次被拿出來討論，外界也都普遍認同他就是歷史第3得後。

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雖然有著輝煌的生涯，但韋德仍不認為自己排得上歷史第3，在受訪時韋德被問及是否為最出色的兩大得分後衛表示，「不，歷史上最好的兩名得分後衛，一個是喬丹，另一個則是布萊恩，剩下的隨便外界怎麼排都可以，但這兩人是不會變的。」

喬丹以及布萊恩，分別是兩個時代的傳奇人物，更是歷史前5的得分好手，「籃球之神」以32292分排在歷史第5，「老大」則以33643分排歷史第3。儘管韋德不像他們一樣得到超過3萬分，但他在熱火的貢獻也開創了屬於自己的輝煌歷史，留下了33項熱火隊史紀錄，無疑是邁阿密成軍以來最好的球員，可以確定的是這名白金一代的成員，未來也會跟喬丹及布萊恩一樣入選名人堂。

▲喬丹、布萊恩。（圖／CFP）

▲喬丹、布萊恩。（圖／CFP）

關鍵字： NBA熱火韋德
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