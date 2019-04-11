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洋基市值達46億連22年最高　馬林魚10億排墊底

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▲▼20180522洋基對遊騎兵,「法官」喬志（Aaron Judge）。（圖／路透社）

▲洋基連續22年獲《富比世》大聯盟市值球隊排名第一。（圖／路透社）

記者陳瑞浩／綜合報導

《富比世》11日公布2019大聯盟市值排名，洋基今年市值上漲至46億美元排名連續22年最高，道奇第二、紅襪第三、依序為小熊與巨人，馬林魚則以10億排名大聯盟第28名。

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洋基身為大聯盟豪門球隊，過去在邪惡帝國的稱號下，花錢不手軟延攬大牌球星是洋基操盤的常態，但去年是洋基首度自2003年薪資上限免課豪華稅的一年，儘管今年以2年2400萬補進雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）、3年2700萬美元簽下歐塔維諾（Adam Ottavino）之後，洋基團隊薪資再度超越2.06億美元的豪華稅限制，但洋基市值仍由40億上漲至46億，排名大聯盟最高，更是連續22年傲視大聯盟30支球隊。

▼《富比世》大聯盟市值排名

▲▼2019年大聯盟富比世市值排名（圖／截自Forbes）

前五名市值排名分別為洋基（46億排名第一）、道奇（33億排名第二）、紅襪（32億排名第三）、小熊（31億排名第四）、巨人（30億排名第五），馬林魚則以10億排名三十全聯盟市值墊底。

本季戰績較好球隊市值排名則為國聯戰績第一費城人（18億排名第九）、國聯戰績第二釀酒人（11億排名第二十四），美聯戰績第一水手（15億排名第十五）、美聯戰績第二光芒（10億1千萬排名第二十九）。

根據《富比世》統計，今年30支球隊平均市值達17億8000萬美元，仍較去年有成長8%。上賽季收入整體收入也增長4.8%，營業收入平均達4000萬美元，道奇則以9500萬美元的營業收入30支球隊中最高。

關鍵字： 洋基馬林魚富比世MLB
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