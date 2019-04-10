中職／強迫取分退休前MVP　陳江和：我想哭

▲▼中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／新北報導

中信兄弟陳江和10日在延長賽10局上滿壘，短打強迫取分成功，製造3分領先攻勢，獲選單場MVP，也是連2場執行強迫取分成功，陳江和說：「看到年輕小將的拚勁，有回到以前的感覺。」

10局上1比1平手，一出局滿壘，陳江和接替許基宏上來代打，明顯就是要短打，結果真的短打強迫取分成功，打進超前分之後，帶動攻勢再拿2分。

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「強迫取分是教練的意思。」陳江和表示，「這是基本功，教練叫我上去代打，以打來講是許基宏優勢比較多，當時剛好左投，我自己有去想，不要雙殺為主，推進讓三壘這一分進來，教練丘昌榮換我代打的時候，我就先預設了。」

陳江和連2場迫取分成功，他表示，年輕秋訓、春訓時，剛進職棒時，短打練的很多，高中在南英做很多短打，擔任一、二棒，有時短打、有時推進，以前苦功基礎做的很好。」

退休前強迫取分獲選單場MVP，陳江和賽後說：「我想哭！」再笑著說：「因為要請星巴克。」他表示，很開心，打球就是以球隊利為主，不管結果如何，即便輸了但看大家拚勁，年輕小將有回到以前感覺，沒有容易放棄，第一棒上去想辦法上壘，第2棒推進，今年都有在做，以他們為榮。

陳江和表示，守備手感是天生，再來是苦練，從教練黃泰龍身上看到如何訓練選手，以前有基本功，結合讓它可以更靈活，失誤會有但處理球很順暢，比賽就是這樣，重要是如何下基本功。