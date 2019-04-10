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海盜紅人衝突亞契判5場禁賽　普伊格：有罰跟沒罰一樣

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▲▼2019.04.08，海盜、紅人板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜、紅人板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

針對日前海盜與紅人板凳清空事件，10日大聯盟做出懲處，嘗試故意觸身球的海盜明星投手亞契（Chris Archer）判5場禁賽，讓事件擴大的紅人外野手普伊格（Yasiel Puig）則是2場禁賽。但對於投手本來就要休息，普伊格對於大聯盟的懲處頗有微詞。

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海盜8日主場迎戰紅人的比賽中，亞契疑似不滿次局迪特里西（Derek Dietrick）開轟後目送球出場，4局賞他故意觸身球，雖然沒有打中打者，但主審給予雙方警告之後，紅人總教練貝爾（David Bell）出面與主審抗議進而演變成板凳清空。

就在第一波衝突即將結束，個性火爆的普伊格又突然殺出，就算隊友巴恩哈（Tucker Barnhart）倒地拉住他的腳，也無法阻止普伊格，形成「一人單挑全隊」的第二波衝突。最終普伊格與總教練貝爾（David Bell），以及海盜的凱拉（Keone Kela）、瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）、蓋瑞特（Amir Garrett）5人被驅逐出場。

普伊格得知懲處後向《Cincinnati Enquirer》表示，「這種衝突往往我們都會被禁賽、罰錢。但這次投手被懲處5場禁賽，對他來說根本毫無影響，他本來就要休息差不多5天的，但這讓我損失兩場能夠為球隊建功。」

關鍵字： 海盜紅人亞契普伊格板凳清空
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