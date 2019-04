海盜紅人衝突亞契判5場禁賽　普伊格：有罰跟沒罰一樣

▲海盜、紅人板凳清空。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

針對日前海盜與紅人板凳清空事件,10日大聯盟做出懲處,嘗試故意觸身球的海盜明星投手亞契(Chris Archer)判5場禁賽,讓事件擴大的紅人外野手普伊格(Yasiel Puig)則是2場禁賽。但對於投手本來就要休息,普伊格對於大聯盟的懲處頗有微詞。

海盜8日主場迎戰紅人的比賽中,亞契疑似不滿次局迪特里西(Derek Dietrick)開轟後目送球出場,4局賞他故意觸身球,雖然沒有打中打者,但主審給予雙方警告之後,紅人總教練貝爾(David Bell)出面與主審抗議進而演變成板凳清空。

就在第一波衝突即將結束,個性火爆的普伊格又突然殺出,就算隊友巴恩哈(Tucker Barnhart)倒地拉住他的腳,也無法阻止普伊格,形成「一人單挑全隊」的第二波衝突。最終普伊格與總教練貝爾(David Bell),以及海盜的凱拉(Keone Kela)、瓦茲奎茲(Felipe Vazquez)、蓋瑞特(Amir Garrett)5人被驅逐出場。

