看數據就知道　達比修有驚嘆日職投手實力：不輸大聯盟

▲達比修有。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

聖地牙哥教士隊投手達比修近日接受訪談時，表達對日本職棒投手水準的驚嘆，甚至直言某些方面已超越大聯盟（MLB），並提到以數據來看可以證明。

2023年的日本代表隊雲集了多位頂級投手，包括達比修有、大谷翔平（現效力道奇隊）、山本由伸（現效力道奇隊）、松井裕樹（現效力教士隊）、佐佐木朗希（目前申請入札）、以及高橋宏斗（效力中日龍隊）等明星選手。

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達比修有透露登上前日本火腿鬥士隊球員杉谷拳士的YouTube頻道上分享，在觀看這些投手的牛棚練投時，他對他們的實力感到震撼。他表示：「每個人都很厲害，山本、佐佐木、高橋、松井……只要能進入日本代表隊的選手，實力都堪稱頂尖。他們的表現與大聯盟投手不相上下，甚至更勝一籌，讓我大吃一驚。」

達比修有特別提到，使用「RapSodo」測量的數據顯示，日本投手在許多方面的表現超越大聯盟投手。他說：「我在大聯盟見過很多頂尖選手，但看著數據時，我忍不住想，『這裡的投手更厲害吧』。當時我就對大家說：『你們的表現比大聯盟選手還要出色』，這不是客套話，而是我的真心話。」

今年冬天菅野智之行使自由球員權利，轉戰至金鶯隊。而佐佐木朗希、阪神的青柳晃洋、中日的小笠原慎之介等人也正在申請入札。達比修認為，這些成就源自於日本投手對於身體素質的高度重視與進步。他說：「投手們的身體訓練意識不斷提高，他們越來越清楚如何增強實力，相關知識也在持續增加。」