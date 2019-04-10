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奧運資格賽／中華女足4比1伊朗晉第三輪　將遇南北韓、澳洲

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▲▼中華女足4比1退伊朗晉奧運資格賽第三輪（圖／中華足協提供）

▲中華女足4比1擊敗伊朗。（圖／中華足協提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

在卡達舉行的奧運女足資格第二輪，中華女足的最後一場賽事對上伊朗，最終靠著包欣玄梅開二度，陳燕萍、曾淑娥建功，以4比1擊敗對手，以三勝全勝成績挺進第三輪，也超越上屆次輪止步成績。

分在C組的中華女足先是3比0擊敗巴勒斯坦、以4比2逆轉菲律賓，最後一戰對上伊朗只要不輸球就能夠晉級，中華女足擺出4-2-3-1陣形，門將廖玟淇，後衛由張愫心、蘇芯芸、張季蘭及林慈慧、防守中場放上王湘惠、吳詩萍，進攻中場曾淑娥搭配右翼卓莉萍、左翼包欣玄、前鋒箭頭陳燕萍。

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▲▼中華女足4比1退伊朗晉奧運資格賽第三輪（圖／中華足協提供）

上半場第11分鐘包欣玄在左側接到隊友橫傳後，起腳射破伊朗大門，第14分鐘包欣玄拿球後短傳，陳燕萍接應後與守門員一對一推射得手，第36分鐘，伊朗守門員在禁區衝出造成犯規，中華隊得到點球機會，由曾淑娥操刀再下一城，上半場中華女足3比0領先。

下半場開賽兩分鐘，包欣玄搶到球後帶球快攻，單刀射門建功，第61分鐘，伊朗隊長Ghanbari破門，最終中華女足以4比1擊敗伊朗，也以三戰全勝積分9分贏過同組僅2勝的菲律賓、1勝2敗的伊朗與全敗的巴勒斯坦，晉級第三輪賽事。

▲▼中華女足4比1退伊朗晉奧運資格賽第三輪（圖／中華足協提供）

隊長王湘惠表示，「其實要參加這次比賽的困難度蠻高的，從一開始只有七個人，慢慢聚集球員，到最後曾淑娥與包欣玄的歸隊，過程中有各種困難，調整好心理狀態，具備代表國家比賽的心智是這次能拿下勝利的關鍵。」

至此第二輪賽事全部結束， A、B組由緬甸及越南晉級，C組則是中華女足，挺進第三輪之後，將要面對直接在第三輪的大陸、朝鮮、澳洲、南韓及泰國，共8隊分成兩組，進行單循環賽取分組前2，最後四強對決決定最後兩個亞洲資格。

▲▼中華女足4比1退伊朗晉奧運資格賽第三輪（圖／中華足協提供）

關鍵字： 奧運資格賽中華女足
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