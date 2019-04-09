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中職／雙響灌6打點破紀錄　朱育賢為猿止敗：運會回來

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▲▼Lamigo桃猿朱育賢單場雙響砲。（圖／記者林敬旻攝）

▲朱育賢單場雙響砲。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿朱育賢單場雙響炮，且灌進6分打點破生涯單場紀錄，獲選單場MVP，終場猿隊8比7擊敗統一獅、終止3連敗。對於球隊日前處於連敗困境，朱育賢賽後表示：「每個人都想為球隊止敗，我們狀況都不錯，只是運還沒回來，每一場做好該做的本分，我相信運一定會轉回來我們這裡。」

朱育賢首局便轟出滿貫砲，助隊超前比數，7局又敲安，再貢獻1分打點，9局1出局上場打擊，面對邱浩鈞投出0好3壞時，敲出再見全壘打。談到9局開轟，他說：「教練有說放膽攻擊，自己能夠做到也滿開心的，希望能保持現在好的感覺，持續做對的事情。」

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此役包辦6分打點是個人生涯最佳，朱育賢坦言，今天確實是開季至今最好的狀況：「站上打擊區也是告訴自己積極攻擊，不用太多等待，壘上有人就想辦法護送，把自己本分做好，今年也一直強調堅持，每一場都把它當作第1場；無論動作還是心態，別因為成績好壞而做些改變，希望可以維持整季。」

球隊終止3連敗，朱育賢表示，其實每人心態都相同，大家都想為球隊止敗，「教練也有說，球運這種東西 ，不用看太重 看太重反而會影響下次表現，一切平常心看待，我們只是運還沒回來，把角色扮演好，相信好運會再回到我們這邊。」

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關鍵字： 朱育賢Lamigo桃猿中華職棒
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