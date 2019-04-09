中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

▲Lamigo桃猿投手史博威。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿7日對戰中信兄弟苦吞3連敗，截至9日賽前拿下4勝8敗，戰績慘居墊底，其中3名洋投勝投都尚未開張，而史博威今天對戰統一獅5局失3分，在球隊領先時退場，本是勝投候選人，未料牛棚搞砸領先，最終與勝投擦肩而過；洋將勝投依舊尚未開胡。

談到史博威此役狀況，洪總認為還是老樣子，速度、控球依舊不理想，但難能可貴是，今天能投滿5局：「至少有撐過，本來以為他投不到。」

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中職另3隊洋投勝率都至少5成，但猿隊3洋投尼克斯、史博威和李茲開季至今共吞5敗，防禦率也是4隊最差，表現最好的是本季剛加入的李茲，目前出賽3場，防禦率3.44，但戰績是0勝1敗。

對於洋投一勝難求的狀況，總教練洪一中賽前受訪便苦笑說：「真的滿奇怪的，只有我們的洋將還沒開胡，呵呵。」不過本土先發倒是表現稱職，開季至今2勝1敗，勝率0.667，防禦率僅2.16是4隊最佳。

猿隊今天靠著朱育賢再見轟終止3連敗，洪總賽後表示，希望靠著這支全壘打，能帶回好運，「最近確實是一勝難求，但今天在最危險的情況逆轉，期待能夠把運轉回來。」

談到近幾場的狀況，洪總認為其實沒有太大的問題：「我們投手除了陳禹勳今天比較不好之外，其他投手都算正常，打擊前幾場的內容也沒很差，很多擊球點事實上都很好，只是被接到，當然棒球就是這樣，有時打得好不如打得巧，前幾場好像那股氣轉不過來，希望朱育賢這支再見全壘打能夠把氣轉回來。」

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