運動雲

> >

中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿投手史博威。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿投手史博威。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿7日對戰中信兄弟苦吞3連敗，截至9日賽前拿下4勝8敗，戰績慘居墊底，其中3名洋投勝投都尚未開張，而史博威今天對戰統一獅5局失3分，在球隊領先時退場，本是勝投候選人，未料牛棚搞砸領先，最終與勝投擦肩而過；洋將勝投依舊尚未開胡。

談到史博威此役狀況，洪總認為還是老樣子，速度、控球依舊不理想，但難能可貴是，今天能投滿5局：「至少有撐過，本來以為他投不到。」

請繼續往下閱讀...

中職另3隊洋投勝率都至少5成，但猿隊3洋投尼克斯、史博威和李茲開季至今共吞5敗，防禦率也是4隊最差，表現最好的是本季剛加入的李茲，目前出賽3場，防禦率3.44，但戰績是0勝1敗。

對於洋投一勝難求的狀況，總教練洪一中賽前受訪便苦笑說：「真的滿奇怪的，只有我們的洋將還沒開胡，呵呵。」不過本土先發倒是表現稱職，開季至今2勝1敗，勝率0.667，防禦率僅2.16是4隊最佳。

猿隊今天靠著朱育賢再見轟終止3連敗，洪總賽後表示，希望靠著這支全壘打，能帶回好運，「最近確實是一勝難求，但今天在最危險的情況逆轉，期待能夠把運轉回來。」

談到近幾場的狀況，洪總認為其實沒有太大的問題：「我們投手除了陳禹勳今天比較不好之外，其他投手都算正常，打擊前幾場的內容也沒很差，很多擊球點事實上都很好，只是被接到，當然棒球就是這樣，有時打得好不如打得巧，前幾場好像那股氣轉不過來，希望朱育賢這支再見全壘打能夠把氣轉回來。」

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

關鍵字： 中職史博威中華職棒Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

小宇.孫盛希太甜！蕭敬騰：會不會有可能...　Matzka讓王嘉爾大讚「 我的榜樣」

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

林子偉將成第2位獲冠軍戒台灣球員　失業男金柏瑞婉拒出席

日職／王柏融戰軟銀　滿球數保送上壘滑二壘避免雙殺

讀者回應

﻿

最新新聞

1快訊／林子偉1打數0安下放3A

225歲「山寨版C羅」相似度90%

3洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

4朱育賢雙響砲為猿止敗：運會回來

5莊吉生10日迎戰吳東霖

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

3膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

4林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

5林子偉成第2位獲冠軍戒台灣球員

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366