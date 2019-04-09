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三太子盃／遠距離修成正果老婆挺大肚應援　陳迪放閃：7年沒吵過架　

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▲陳迪即將當爸。（圖／記者林育正攝）

▲陳迪即將當爸。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／台北報導

經過7年遠距離戀情，台灣網球老將陳迪的泰國華裔老婆王淑美挺著大肚子來到三太子盃挑戰賽加油。即將在6月當爸的陳迪，也分享感情一路走來的心情，放閃表示兩人7年來從沒吵過架。

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7年前因為工作去新加坡的王淑美，因為朋友在網球賽當志工而到比賽現場認識了陳迪。她在工作之餘不僅會打網球，更是費德勒(Roger Federer)的球迷。談到雙方初相識，她說：「他看到我的！」7年以來兩人一開始僅像朋友般保持聯絡，隨後陳迪在世界各地征戰也常到泰國，或是趁轉機停留。交往後她也曾陪伴陳迪到法國比賽。

王淑美是移民第二代，講起國語不算太流利，說起今年一月才登記結婚的老公陳迪，她笑說：「他比較成熟。」陳迪更加強火力大放閃：「她都滿好的，我們7年沒有吵過架。」

身為網球員的另一半，王淑美和陳迪談起遠距離戀愛走來不簡單，卻從未要他放棄網球，「要他停也會不甘心，他喜歡網球就先讓他做，他真的很瘋狂。」她表示陳迪去年提到要淡出網壇時，還真的嚇了一跳。

陳迪近期不僅與19歲小將何承叡在職業賽搭檔雙打，未來也希望繼續帶著後輩挑戰職業網壇。同時他也協助家鄉的基隆運動發展協會，幫助小朋友學習網球。

關鍵字： 三太子盃陳迪
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