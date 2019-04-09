日職／王柏融9上一壘強勁滾地　未能送回超前分

▲王柏融戰軟銀鷹。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒日本火腿9日客場出戰軟銀鷹，比賽在長崎進行，而且是在雨中進行，台灣野手王柏融擔任先發5棒DH，，1局上二出局二壘有人，1比0領先時王柏融遭三振。3局上第2次打席，一出局一、二壘有人，滿球數選了保送。5局上第3打席遭到三振，單場第2K。7局上一出局滿壘打出高飛犧牲打有1分打點，火腿3比3追平軟銀。9局上一出局二壘有人，一壘滾地出局。9局結束3比3進入延長賽。

王柏融在9日出戰軟銀鷹的比賽，繼續擔任先發5棒，首度在長崎出賽，挑戰連4場安打，面對軟銀鷹先發投手東浜巨。

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火腿在1局上無人出局西川遙輝敲出二壘方向內野安打，大田泰示被三振，近藤健太打出左中外野二壘安打，西川遙輝一口氣從一壘跑回本壘得分，中田翔一壘飛球出局，王柏融在滿球數後遭到三振。

3局上火腿無人出局大田泰示打出中外野一壘安打，近藤健介被保送占一、二壘，中田翔被三振後，王柏融在滿球數後選到保送上壘，形成一出局滿壘，淺間大基打成二壘滾地，二壘手傳給游擊，王柏融滑向破壞二壘雙殺，火腿跑回1分。

軟銀鷹在4局下一出局二壘有人，內川聖一中外野安打扳回1分。保送、安打形成滿壘，川島慶三中外野高飛犧牲打送回1分追成平手。

火腿在5局上進攻，近藤健介三振，中田翔中外野飛球出局，王柏融也被三振。軟銀鷹在6局下利用無人出局2次保送，犧牲短打送到二、三壘，上林誠知右外野安打攻進超前1分。

7局上火腿無人出局大田泰示中外野安打，近藤健介也中外野安打，中田翔打擊時暴投占二、三壘，結果被三振，王柏融再度得點圈有人，軟銀換上洋投莫伊內洛(Livan Moinelo)對付王柏融，他打出左外野高飛犧牲打，大田泰示衝回本壘扳平比數。

火腿9局上進攻，軟銀再換投手森唯斗，近藤健介打成二壘滾地球形成失誤上壘，中田翔打成三壘反彈球，先傳二壘再傳一壘，近藤健介滑上二壘但中田翔出局，王柏融擊成一壘滾地球出局，送跑者到三壘，可惜未能得分。

軟銀鷹在9局下一出局牧原大成擊成一壘滾地，球打中壘包彈跳到右外野變成二壘安打，今宮健太被三振，內川聖一被故意保送，高田知季遭到三振，比賽進入延長賽。