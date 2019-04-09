陳浩瑋旅外重磅回歸加入航源　放眼亞足聯盃證明身手

▲陳浩瑋。（圖／記者張克銘攝）



記者林育正／採訪報導

連續兩個球季在國內企業甲級足球聯賽拿第三名，並且參加亞足聯盃的航源FC，8日與中華男足國腳陳浩瑋簽約。航源本季積極補強，鋒線上找來韓國的朱易成以及海地的班奇(Benchy)陣容強大，加上球團積極經營，參賽亞足聯盃賽事與國外球隊對抗，成為加盟一大誘因。

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陳浩瑋旅外多年離開中甲球隊北控，他說航源讓他帶槍投靠的最大的誘因就是通過亞足聯職業球隊認證，參戰亞足聯盃。「我傾向打這個比賽，最重要的是在國際後有好表現。航源有很多大學生，也希望幫助年輕隊友提升。我們一起訓練，他們一定會學到東西。」

航源本季補進韓國的朱易成以及海地的班奇，兩位外援在上週的亞足聯盃都展現不錯的進攻能力，陳浩瑋期待能與新隊友互相學習、磨合踢出好成績，「就看教練怎麼運用，這是最大的挑戰。目標就是希望球隊能成長，整合更好。」

「不過想要贏球，得把自己先做好。」陳浩瑋說。過去國內足球聯賽除了2009年之外，都是由大同和台電壟斷冠軍。今年有陳浩瑋加入與外援搭配，的確具備衝擊隊史首冠的本錢。

陳浩瑋過去2012至2018年皆效力中甲北控，與溫智豪、陳柏良等人為台灣足球旅外先驅。自己也希望透過亞足聯盃，讓自己再度被國外球隊看見，增加旅外機會，「我心中還有更大目標，沒有放棄，有機會就會把握住。」

▲航源FC。（圖／記者謝孟儒攝）

