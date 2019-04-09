SBL／夏普第3度獲單週MVP　金酒棄將帶領裕隆一飛沖天

▲夏普（Walter Sharpe）第3度獲單週最佳球員。（圖／籃協提供）

體育中心／綜合報導

第16屆SBL例行賽最後一週賽程，先前因傷被金酒割愛改披裕隆戰袍的夏普（Walter Sharpe），上週2場比賽場均27分、16.5籃板、4.5助攻、3抄截、3阻攻，其中7日封關戰對達欣狂轟31分、18籃板，率隊延續3連勝搶下第4名晉級季後賽，獲選為單週最佳球員，成為本季唯一3度獲獎球員。

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夏普上半季幫助金酒打出聯盟第一的成績，但下半季球隊延續上半季最後一場賽事苦吞1勝6敗，由於當時已過311洋將大限，金酒透過「李恩條款」向籃協提出公立醫院傷勢證明進行釋出。裕隆當時剛好撤換有傷在身的桑尼（Sani Sakakini），馬上網羅夏普救火。

夏普來到裕隆後與瓊斯（Emmanuel Jones）搭配得宜，5場比賽拿下4勝。夏普4月2日面對老東家金酒轟炸23分、15籃板、7助攻、2抄截、4阻攻，不僅幫助球隊84比78獲勝，還復仇了老東家，7日封關戰對決達欣，夏普繳出31分、18籃板、2助攻、4抄截、1阻攻，裕隆94比87延續3連勝，搶下賽季第4名，季後賽首輪對金酒享有4戰3勝中先取1勝的優勢。

本季換了8名洋將的裕隆，對於能夠搶到夏普，直呼是老天爺賞的禮物。裕隆執行教練李啟億表示，「夏普的個人能力真的沒話說，更重要的是，他居中策應的能力，更是球隊所需要的，將會是恐龍軍團問鼎總冠軍的最後一塊拼圖。」

對於3度拿下單週MVP，夏普表示，「我很榮幸可以得到這個獎項，然後我想謝隊友、教練們、防護員與訓練員們，讓這一切成就都可以達成，我也要感謝我的家人與所有支持我的球迷們。」