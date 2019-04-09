國中硬聯／中埔晉級教頭感謝球員：我們一起學習

▲中埔國中晉級淘汰賽。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／嘉義報導

嘉義縣中埔國中在全國青少棒版圖中，或許不算是名校，也非科班球隊，但在與中埔國小的努力下，逐漸形成一個體系，慢慢有穩定的球員來源。

中埔9日在國中聯賽硬式組以10比0輕取彰化縣永靖國中，在所屬的E組，與嘉義市民生國中晉級下一個階段的淘汰賽。

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中埔只有編制舞蹈班，棒球隊球員都是一般生，大半都是從在學生招募，部分球員來源來自中埔國小，只能在課後練球。

總教練劉家麟本身也是中埔國小的教練，由於中埔國中的操場較小，中埔國小非常爽快借出場地供青少棒隊練習，「雖然資源不多，但學校真的都是我們的後盾。」

由於非科班球隊，中埔的資源不算充裕，劉家麟說有學校支撐，還有他昔日的同學，也會提供不少協助，得以撐起中埔的球隊。

招生不易的情況下，近來中埔國小的球員，慢慢會傾向升上中埔國中，過去成績好的球員可能會到外縣市就讀，出色的球員會到有體育班的學校。

「嘉義招生不容易，但是我們這個學區的學校對我很好，很照顧我，球員人數還夠。」劉家麟也說，雖然球員底子不如科班，但也肯練肯犧牲放學時間。

「能晉級我真的感謝我的球員。」劉家麟說，比賽向來不注重勝負，過去常常領先又被追平，甚至被逆轉，球員也逐漸學到不能鬆懈的態度，雖然比賽有小細節還不夠好，但表現已經很好。

劉家麟認為，中埔球員出來比賽，都是一種學習，傳統球隊能做到100分，中埔至少也要努力朝80分邁進，「對我跟球員都是一種學習，畢竟他們不是科班，科班小學教練都教完了，雖然這樣比較累，但也很有挑戰。」