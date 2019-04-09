運動雲

> >

國中硬聯／中埔晉級教頭感謝球員：我們一起學習

ETtoday運動雲

▲▼ 中埔國中青少棒 。（圖／記者洪偵源攝）

▲中埔國中晉級淘汰賽。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／嘉義報導

嘉義縣中埔國中在全國青少棒版圖中，或許不算是名校，也非科班球隊，但在與中埔國小的努力下，逐漸形成一個體系，慢慢有穩定的球員來源。

中埔9日在國中聯賽硬式組以10比0輕取彰化縣永靖國中，在所屬的E組，與嘉義市民生國中晉級下一個階段的淘汰賽。

請繼續往下閱讀...

中埔只有編制舞蹈班，棒球隊球員都是一般生，大半都是從在學生招募，部分球員來源來自中埔國小，只能在課後練球。

總教練劉家麟本身也是中埔國小的教練，由於中埔國中的操場較小，中埔國小非常爽快借出場地供青少棒隊練習，「雖然資源不多，但學校真的都是我們的後盾。」

由於非科班球隊，中埔的資源不算充裕，劉家麟說有學校支撐，還有他昔日的同學，也會提供不少協助，得以撐起中埔的球隊。

招生不易的情況下，近來中埔國小的球員，慢慢會傾向升上中埔國中，過去成績好的球員可能會到外縣市就讀，出色的球員會到有體育班的學校。

「嘉義招生不容易，但是我們這個學區的學校對我很好，很照顧我，球員人數還夠。」劉家麟也說，雖然球員底子不如科班，但也肯練肯犧牲放學時間。

「能晉級我真的感謝我的球員。」劉家麟說，比賽向來不注重勝負，過去常常領先又被追平，甚至被逆轉，球員也逐漸學到不能鬆懈的態度，雖然比賽有小細節還不夠好，但表現已經很好。

劉家麟認為，中埔球員出來比賽，都是一種學習，傳統球隊能做到100分，中埔至少也要努力朝80分邁進，「對我跟球員都是一種學習，畢竟他們不是科班，科班小學教練都教完了，雖然這樣比較累，但也很有挑戰。」

關鍵字： 國中硬聯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

旗山老街買蔥油餅看到低胸口罩妹　1張70他讚嘆：看起來不錯吃

熱門新聞

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

讚詹皇與韋德聯手的熱火最強　雷納德：防守他們成就今日的我

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

讀者回應

﻿

最新新聞

1小熊2局怪事多　打頭神安吃大局

2林子偉成第2位獲冠軍戒台灣球員

3水手前12戰32轟破紀錄

4中埔教頭感謝球員：我們一起學習

5桃猿吞3連敗　運彩看好勝統一獅

熱門新聞

1王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

2膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

3林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

4王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

5雷納德：防守詹皇和韋德成就了我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366