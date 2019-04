小熊二局怪事多　先發列斯特滑壘傷退、巴伊茲神安大局

▲小熊巴伊茲將挖地瓜球擊成安打(圖/路透)

記者陳瑞浩/綜合報導

小熊9日迎戰海盜,此役小熊二局下怪事連連,先發投手列斯特(Jon Lester)敲安後衝本壘時疑似拉傷左腿,3局登板後就不適退場,瑞佐(Anthony Rizzo)還擊出102英里安打打到海盜投手頭部,巴伊茲(Javier Baez)更把落地的地瓜球硬掃成德州安打,小熊在該局吃6分大局,終場就以10比0擊退海盜。

小熊二局下怪事由前國聯冠軍賽MVP先發投手列斯特開始,他在擊出1分打點安打後靠著隊友佐布里斯特(Ben Zobrist)敲安衝回本壘,他以滑壘得分,當下雖無大礙,但3局登板被敲出2安後就因左腿不適退場。

Baez threw his bat at the ball and scored a run



(via @MLB) pic.twitter.com/TaH6csEG6P