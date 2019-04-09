小熊二局怪事多　先發列斯特滑壘傷退、巴伊茲神安大局

▲小熊巴伊茲將挖地瓜球擊成安打（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

小熊9日迎戰海盜，此役小熊二局下怪事連連，先發投手列斯特（Jon Lester）敲安後衝本壘時疑似拉傷左腿，3局登板後就不適退場，瑞佐（Anthony Rizzo）還擊出102英里安打打到海盜投手頭部，巴伊茲（Javier Baez）更把落地的地瓜球硬掃成德州安打，小熊在該局吃6分大局，終場就以10比0擊退海盜。

小熊二局下怪事由前國聯冠軍賽MVP先發投手列斯特開始，他在擊出1分打點安打後靠著隊友佐布里斯特（Ben Zobrist）敲安衝回本壘，他以滑壘得分，當下雖無大礙，但3局登板被敲出2安後就因左腿不適退場。

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Baez threw his bat at the ball and scored a run



(via @MLB) pic.twitter.com/TaH6csEG6P — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月8日

▲小熊巴伊茲將挖地瓜球擊成安打

小熊二局下怪事還沒結束，瑞佐在面對海盜先發投手泰倫（Jameson Taillon）時擊出102英里飛球直擊泰倫頭部，球反彈成安打，佐布里斯特跑回1分小熊4比0領先，泰倫短暫休息後繼續投球，但面對小熊巴伊茲卻投出落地地瓜球，但巴伊茲硬是將落地球拉起擊成德州安打讓布萊恩（Kris Bryant）回本壘得分，小熊在怪事連連的2局就吃下大局6分。

小熊於三局再敲2安跑回2分，舒瓦柏（Kyle Schwarber）於4局敲出2分砲拿下此役第10分，兩隊隨後未再得分，終場小熊就以10比0擊退海盜。

▲小熊王牌左投列斯特傷退。（圖／達志影像／美聯社）

列斯特此役只用了45球後就傷退，他賽後表示傷勢並不嚴重，自己沒有嚴重傷勢的預感。小熊總教練梅登（Joe Maddon）表示列斯特應該是抽筋，但在接受核磁共振檢查前他都不敢大意，更不想之後讓他帶傷上陣，所以他很謹慎看待。

海盜被打到頭的先發投手泰倫在醫療團隊檢查後確認無大礙，但明日將再重新評估，他此役主投2局送6K，失6分沒有任何責失分，被敲出4安收下敗投。小熊此役贏球後以3勝7敗排名國聯中區第4，海盜則以5勝4敗排名國聯中區第2，分區戰績僅次釀酒人。

▼海盜先發投手泰倫（圖／達志影像／美聯社）