Team UA明星運動員合體　「+1% More」突破自我

▲Team UA郭婞淳、李智凱、張志豪、蔣淯安、Lamigirls籃籃、Yuri。（圖／記者季相儒攝下同）



記者林育正／台北報導

中信兄弟明星外野手張志豪、「鞍馬王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳、台啤控衛蔣淯安以及Lamigirls籃籃和 Yuri 8日出席Under Armour Rush新品發表會，也各自分享自己「+1% More」突破自我的心路歷程。

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張志豪今年將挑戰達成職業生涯千安百轟百盜的生涯成就，目前盜壘已累計124次達標，全壘打也已來到98發，他也喊話有信心能達成。本季他目前已繳出5支安打來到891，還差109支。意味本季他需要打出一共114支安打，比生涯單季紀錄113支還多，剛好要挑戰自己所創造的極限。「差1%超越自己！」張志豪說。

▲張志豪。（圖／記者季相儒攝）



而身高僅174公分的控衛蔣淯安籃球路上不斷因身高飽受質疑，「身高沒辦法控制，只能武裝成為往前的動力，靠後天努力讓自己更好。」蔣淯安也目標向勇士明星控衛柯瑞(Stephen Curry)一樣，發揮出自己的特色。談到自己的「+1% More」，蔣淯安希望提升自己的投籃穩定度，「就算戰術執行再好，動作再漂亮，沒投進就是功虧一簣。」

▲蔣淯安。（圖／記者季相儒攝）



「鞍馬王子」李智凱日前奪下世界盃分站賽的第三面鞍馬金牌，奧運資格可說已提前到手。從在里約奧運落馬到連續多站世界盃屈居亞軍，他說面對壓力是最大的挑戰。「我要學習享受比賽跟挑戰，比賽就是0.01分的差別，要比別人多辛苦一點。」

「里約奧運算是一個大轉變和洗禮，當時什麼都不懂，腦袋一片空白，要挑戰不同的自己。」李智凱說。

▲李智凱。（圖／記者季相儒攝）



郭婞淳也曾在2012倫敦奧運失利並且在2014仁川亞運帶傷上陣，但仍挺過低潮在里約奧運奪銅，世大運、亞運和世錦賽都奪金，接下來將挑戰2020東京奧運。「舉重不只是玩重量，1%的角度也決定成敗，必須了解自己的角度是否到位。」

▲郭婞淳。（圖／記者季相儒攝）



「到頂尖的程度，每個國家每個選手都一樣，要突破自己的1%。」郭婞淳說。