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希爾鼓勵楊恩追新人王　24年前他與奇德也共享殊榮

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▲老鷹楊恩，獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲老鷹楊恩（左）與獨行俠唐西奇（右）都為本季新人王大熱門。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

台裔林書豪前隊友老鷹菜鳥楊恩（Trae Young）明星賽後表現大爆發，他表現也引起熱議，使季初被曾譽為新人王穩入袋的獨行俠「歐洲小天王」唐西奇（Luka Doncic）的支持聲浪不再一面倒，前活塞球星希爾（Grant Hill）就表示，他過去不斷傳訊給楊恩，希望能以24年前與前籃網球星奇德（Jason Kidd）共享新人王的經驗鼓勵楊恩，要他不要放棄角逐新人王。

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本季新人王獎項於季初在獨行俠唐西奇搶眼表現下曾一度讓人沒有懸念，唐西奇以19歲之齡不斷刷新聯盟過去新人紀錄，表現穩定成熟更已成為獨行俠關鍵時刻操刀絕殺的指標球星。

楊恩因於選秀會上與唐西奇互換東家，楊恩的第5順位也不及唐西奇的第3順位，楊恩季中更多次投籃陷入低迷，但楊恩於明星賽後表現回升，一度繳出場均25.7分、8.9助攻成績，近5場也有21.6分、5.8籃板、9.4助攻、1.6抄截，更多次上演絕殺表現。

▲火箭哈登、保羅、丹東尼；老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩季末表現相當搶眼。（圖／達志影像／美聯社）

楊恩好表現可能與活塞球星希爾的傳訊鼓勵有相當大的關係，希爾表示，「我一段時間就會傳訊給楊恩，要他不要放棄追新人王，還有很多場球要打，我告訴他心態正確，要爭取絕對可以，不要擔心這樣看起來很自私，當年我與奇德也曾共同拿下新人王。」

24年前希爾與奇德同於1994年球季加入聯盟，希爾於第一輪第3順位獲活塞選中，奇德則是太陽的選秀榜眼，當年兩人球風位置不同，但最後2人都拿下該季新人王，聯盟過去自1954年納入新人王獎項後，65年來只有2季出現共同新人王，最近則為24年前的希爾與奇德，再來則是1970年的塞爾提克考恩斯（ Dave Cowens）與拓荒者皮崔（Geoff Petrie）。

▼希爾（右）與奇德（左）於1994年球季共享新人王（圖／達志影像／美聯社）▲1995年共同奪下年度新人王的希爾與奇德(左)，相繼宣布高掛球鞋退休。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇楊恩希爾奇德太陽活塞新人王
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