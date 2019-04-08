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影／海盜、紅人板凳清空　普伊格暴衝：我一拳都沒出

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▲Yasiel Puig 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Yasiel Puig 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

紅人迪特里西（Derek Dietrich）從海盜海盜明星投手亞契（Chris Archer）手中敲出超大號全壘打，站著目送球飛出牆外，下一打席遭到觸身球問候，引爆板凳清空，個性較為火爆的普伊格（Yasiel Puig）衝出來帶頭，「1個打全部」，對於是否自己會遭到禁賽處份，普伊格老神在在：「我一拳都沒出！就看大聯盟怎麼做了，他們可以看完影片再下定論。」

衝突起因發生在2局上，迪特里西逮到亞契偏低的四縫線掃出2分砲，霸氣甩棒並目送球出場才開始跑壘，幫助球隊2比1超前。4局再次上場打擊，亞契嘗試用觸身球給他「教訓」，主審馬上向兩隊發出警告，紅人總教練貝爾（David Bell）氣不過上場抗議，進而演變成板凳清空的局面。

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雙方過程中不斷拉扯推擠，個性火爆為名的普伊格（Yasiel Puig）最為激動，掙脫隊友再次衝向人群引發第2波衝突，裁判分開兩隊人馬後，最後將紅人總教練貝爾連同普伊格驅逐出場，海盜隊也有凱拉（Keone Kela）、瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）、蓋瑞特（Amir Garrett）3人被驅逐。

普伊格賽後解釋，當時是對方捕手對他口頭挑釁，才會想衝上去理論，他也強調自己並沒有動手，「主審2分鐘後就把我趕出去了。」他認為自己並不會受到禁賽處分，「大聯盟可以看完影片再來決定，我尊重他們。」

關鍵字： Yasiel Puig美職MLB海盜紅人
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