影／海盜、紅人板凳清空　普伊格暴衝：我一拳都沒出

紅人迪特里西(Derek Dietrich)從海盜海盜明星投手亞契(Chris Archer)手中敲出超大號全壘打,站著目送球飛出牆外,下一打席遭到觸身球問候,引爆板凳清空,個性較為火爆的普伊格(Yasiel Puig)衝出來帶頭,「1個打全部」,對於是否自己會遭到禁賽處份,普伊格老神在在:「我一拳都沒出!就看大聯盟怎麼做了,他們可以看完影片再下定論。」

衝突起因發生在2局上,迪特里西逮到亞契偏低的四縫線掃出2分砲,霸氣甩棒並目送球出場才開始跑壘,幫助球隊2比1超前。4局再次上場打擊,亞契嘗試用觸身球給他「教訓」,主審馬上向兩隊發出警告,紅人總教練貝爾(David Bell)氣不過上場抗議,進而演變成板凳清空的局面。

雙方過程中不斷拉扯推擠,個性火爆為名的普伊格(Yasiel Puig)最為激動,掙脫隊友再次衝向人群引發第2波衝突,裁判分開兩隊人馬後,最後將紅人總教練貝爾連同普伊格驅逐出場,海盜隊也有凱拉(Keone Kela)、瓦茲奎茲(Felipe Vazquez)、蓋瑞特(Amir Garrett)3人被驅逐。

普伊格賽後解釋,當時是對方捕手對他口頭挑釁,才會想衝上去理論,他也強調自己並沒有動手,「主審2分鐘後就把我趕出去了。」他認為自己並不會受到禁賽處分,「大聯盟可以看完影片再來決定,我尊重他們。」

