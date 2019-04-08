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道奇貝林格再轟　前10場7轟18打點追平55年前梅斯紀錄

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▲▼道奇強打貝林格（Cody Bellinger）（圖／路透）

▲道奇強打貝林格開季7轟追平55年大聯盟開季全壘打紀錄（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

道奇8日出戰洛磯，道奇本季打擊相當火燙的前國聯新人王貝林格（Cody Bellinger）此役再開轟，道奇終場也以12比6擊敗洛磯，他此役開轟後得分、安打數、全壘打數、打點等四項數據不但制霸大聯盟，他開季10場至今累計7轟18打點也追平55年前巨人傳奇球星梅斯（Willie Mays）的打擊紀錄。

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道奇在開幕戰一戰驚人的敲出8發全壘打寫下大聯盟開幕戰紀錄後打擊火力就相當可怕，道奇此役先在第3局敲出3安跑回4分，道奇於4局、5局都有得分進帳，6局道奇以9比3領先洛磯，一壘手莫西（Max Muncy）又擊出2分砲使道奇以11比3領先洛磯。

▲貝林格掃出開季至今第7轟

洛磯雖於6局下追回2分，但7局上貝林格面對洛磯投手蕭（Bryan Shaw），他鎖定偏低內角好球，將球拉到洛磯外野二樓看台擊出陽春砲，洛磯雖於9局再追回1分但仍無法取勝，終場就以12比6敗給道奇。

貝林格6日才追平大聯盟開季8戰6轟與16打點紀錄齊名A-Rod，他此役開轟後4打席共繳2安1轟1打點，開季至今跑壘得分累計17分、20支安打、7發全壘打、18分打點，4項數據不但為大聯盟本季最多，此役他開轟後10場7轟18打點也追平55年前巨人球星梅斯於1964年球季所創下的開季打擊紀錄。

▲▼道奇加賽退洛磯，連續6年國聯西區封王。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇開季打擊火力爆發收下5連勝（圖／達志影像／美聯社）

貝林格的打擊表現讓道奇連續10場都擊出全壘打，也拉出5連勝，道奇目前以8勝2敗與釀酒人並列國聯第一，大聯盟則排名第二，僅次9勝2敗的水手。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我們還會有更多表現的，這就是打擊帶來的好處，當我們正處火燙的時候，很多好事就會發生。」

關鍵字： MLB道奇貝林格洛磯
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