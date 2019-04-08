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「遊騎兵殺手」楚特4戰第5轟！　連4場開轟平生涯紀錄

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▲▼楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

▲楚特（Mike Trout） 。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

「遊騎兵殺手」楚特（Mike Trout）再殺遊騎兵！8日天使與遊騎兵四連戰最後一場，6局擊出2分砲，生涯第2次連續4場開轟，4場擊出5發全壘打，系列戰打擊率高達.545，下一場挑戰隊史連續場次開轟紀錄。

楚特6局瞄準柏德（Kyle Bird）滑到接近紅中位置的二縫線掃出2分砲，幫助天使擴大到6比2領先，7局古德溫（Brian Goodwin）再補上一發陽春全壘打，終場7比2輕鬆獲勝。

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楚特在昨天擊出滿貫砲，生涯面對遊騎兵29發全壘打出爐，成為現役最會轟遊騎兵打者，面對遊騎兵OPS高達1.078，成就歷史「遊騎兵殺手」，昨天的滿貫砲、今天的2分砲，加上5日陽春砲、6日雙響砲，生涯第2度連續4場開轟，第一次則是在2017年5月所締造，距離1977年8月邦茲（Bobby Bonds）的連5場開轟隊史紀錄僅差一場。

在面對遊騎兵的系列戰中，楚特11打數6安打打擊率高達.545，擊出5發全壘打、6保送以及1次觸身球貢獻9打點，18打席有13次站上壘包。這是天使隊史第4次，球員在4場或以下的系列戰中擊出5發全壘打，前面3人分別為2004年葛雷諾（Vladimir Guerrero）對遊騎兵、2003年安德森（Garret Anderson）對博覽會以及1982年戴森斯（Doug DeCinces）對雙城。

同時楚特也是歷史第5位，在開季前4場的母隊主場，擊出5發全壘打的球員，其他4人分別為2015年岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、2010年阿特利（Chase Utley）、1967年布洛克（Lou Brock）以及1958年麥修斯（Eddie Mathews）。

關鍵字： 楚特天使遊騎兵
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