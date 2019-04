「遊騎兵殺手」楚特4戰第5轟！　連4場開轟平生涯紀錄

▲楚特(Mike Trout) 。(圖/路透社)

記者潘泓鈺/綜合報導

「遊騎兵殺手」楚特(Mike Trout)再殺遊騎兵!8日天使與遊騎兵四連戰最後一場,6局擊出2分砲,生涯第2次連續4場開轟,4場擊出5發全壘打,系列戰打擊率高達.545,下一場挑戰隊史連續場次開轟紀錄。

楚特6局瞄準柏德(Kyle Bird)滑到接近紅中位置的二縫線掃出2分砲,幫助天使擴大到6比2領先,7局古德溫(Brian Goodwin)再補上一發陽春全壘打,終場7比2輕鬆獲勝。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

楚特在昨天擊出滿貫砲,生涯面對遊騎兵29發全壘打出爐,成為現役最會轟遊騎兵打者,面對遊騎兵OPS高達1.078,成就歷史「遊騎兵殺手」,昨天的滿貫砲、今天的2分砲,加上5日陽春砲、6日雙響砲,生涯第2度連續4場開轟,第一次則是在2017年5月所締造,距離1977年8月邦茲(Bobby Bonds)的連5場開轟隊史紀錄僅差一場。

4 straight games with a HR. Mike Trout has been an absolute problem.



(via @MLB)pic.twitter.com/wK7e7xDL9V