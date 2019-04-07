企聯射箭／彭家楙個人賽4連勝　連克雷千瑩 、譚雅婷

▲台南射箭隊彭家楙在企業射箭聯賽元年女子個人賽四連勝。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

體育中心／綜合報導

企業射箭聯賽元年第四輪，台南射箭隊彭家楙以6：2打敗凱撒射箭隊「雷母」雷千瑩，加上前三輪連贏甲山林譚雅婷、寒舍林佳恩和協會青年隊隋昀瑾，四連勝風光到手，勝率百分百超霸氣。團體總積分則還是由凱撒以92分排第一。

這項比賽7日在國立體育大學射箭場進行第四輪賽事，接下來因為要錯開國際賽以及國內重大賽事，將先偃兵息鼓，6月1日和2日在原地重燃戰火，歡迎箭粉們到場觀戰，或上「中華企業射箭聯盟」臉書粉絲頁追直播。

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總積分方面，凱撒射箭隊92分續保領先，台南射箭隊83分躍居第二，協會青年射箭隊78分第三，甲山林射箭隊77分，寒舍射箭隊76分，台中銀行射箭隊62分。

台中銀行雖然暫時吊車尾，但第四輪表現漸入佳境，第五點男子團體賽，台中銀行田剛／黃冠中／高浩文對到協會青年射箭隊湯智鈞／陳昭升／游輝彥，從0：2、2：4落後追到4：4，加射時台中銀行連三支10分箭定江山，贏得滿堂采。

▲凱撒射箭隊雷千瑩。（圖／中華企業射箭聯盟提供)

企業射箭聯賽採五戰積分制，就是一隊在一天內連續比完個人賽、混雙和團體賽，亞奧運項目全練到，比賽距離採奧運模式70公尺，依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙、女子團體和男子團體，每位選手每場次僅能參加兩項。

台南射箭隊第四輪對到總積分排第一的凱撒射箭隊，第一點女子個人賽再度由彭家楙掛帥，面對和自己及譚雅婷聯手拿下2017世大運女子團體反曲弓銀牌的「雷母」雷千瑩，彭家楙沒在客氣，6：2輕騎過關為台南隊拿下第一點。

這是彭家楙連續四輪打頭陣，3月31日開幕戰，她以7：3打敗選秀狀元后甲山林射箭隊譚雅婷，4月5日第二輪6：5勝寒舍射箭隊林佳恩，4月6日第三輪6：5勝協會青年隊隨昀瑾，今天第四輪再勝雷千瑩，勝率百分百令人咋舌。

▲甲山林射箭隊為隊友表現喝采。（圖／中華企業射箭聯盟提供）

雖然連續四場個人賽都獲勝，但彭家楙坦言自己狀況並沒有很好。「動作和心態沒有調整到最佳狀態，一上去還是會緊張，伸展動作不順，放箭時有點慢，希望能在全大運時，將狀況調整至高峰。」

有機會參與企業射箭聯賽元年，中原大學企管系四年級的彭家楙很開心。「大會非常的用心，場地佈置比照世大運規格，有架高台、大銀幕還有現場直播，這是一般國內賽不會有的體驗，這種國際賽的氛圍對選手來說是很棒的考驗和體驗。」

企業射箭聯賽元年四輪下來，彭家楙覺得自己還有很大的進步空間，除了全大運外，六月中旬將出征荷蘭世界射箭錦標賽的彭家楙說：「世錦賽是搶2020東京奧運門票的重要比賽，希望我們能帶回令大家振奮的好消息。」

身經百戰的凱撒射箭隊「雷母」雷千瑩，也肯定企業射箭聯賽對選手的幫助。「凱撒射箭隊是支凝聚力很強的團隊，這是個可以互相學習的舞台，面對不同的隊友和全新的組合，大家在技術和想法上可以激盪出不同的火花，這樣很棒。」

▲寒舍射箭隊高佳萍(右起)、林佳恩和謝和均。（圖／中華企業射箭聯盟提供）