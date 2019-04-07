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公牛拉文打出生涯年害怕再受傷　剩餘賽程將自行放假

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▲▼公牛隊拉文。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛拉文（右）宣布自行放假。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

公牛扣籃王拉文（Zach LaVine）本季球隊已無緣季後賽，季初一度暫居得分王寶座的拉文，近2季大小傷勢不斷，他於7日對戰七六人時表示，儘管球隊還有比賽，但因為害怕再受傷，已確定先自行放假，剩餘2場賽事將都不會再出賽。

拉文於7日表示，「評估現在的狀況後，我認為我現在上場還是有風險，目前剩餘賽程只有2場，你不會想在這種情況下上場再受傷。」拉文曾於遭逢左膝十字韌帶傷勢，經手術後2017年與2018年球季只出賽71場，相對於一位健康球員一季的出賽場次。

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▲▼拉文,Zach LaVine。（圖／CFP）

▲公牛拉文（右）本季有多次絕殺表現。（圖／CFP）

拉文本季本季也曾因腳踝、右膝及右大腿傷勢缺席，但他本季上場時間達34.5分鐘出賽63場，相較於近2季只出賽71場而言已相對健康。

拉文本季打出生涯年，場均可繳出23.7分、4.7籃板、4.5助攻、1抄截，四項數據皆寫下生涯新高，但公牛本季仍因得分點過少欠缺火力使拉文孤立無援，公牛自2016年闖進季後賽後，已連2季無緣季後賽，本季儘管換帥但戰績仍不佳，至今只有22勝，儘管剩餘2場全勝，戰績仍不及去年的27勝。

▼拉文本季恢復健康打出生涯年（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛拉文、帕克，老鷹貝茲摩爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 公牛拉文NBA
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