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火箭西南組冠軍獲主場優勢　剩餘賽程有望搶西區老二

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▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭有機會再搶西區第二（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭於6日擊敗尼克後打出一波5連勝氣勢並以52勝28敗戰績暫排西區第3，火箭因為已取得西南組龍頭也確定獲季後賽主場優勢，火箭目前僅剩2場比賽分別對戰太陽與雷霆，相較於場差僅剩1場且排名較前金塊需再打3場相對輕鬆，火箭相當有機會坐三搶二。

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火箭目前暫居西區第3，且火箭因為已拿下西南組龍頭，確定獲得主場優勢，火箭距離西區第二金塊只有1場勝差，金塊需要再打拓荒者、爵士、灰狼，火箭則只要對戰太陽、雷霆，賽程較少情況下，火箭相當有機會追上金塊成為西區第二。

▲火箭哈登單場狂轟61分領勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭本季對馬刺勝多敗少。（圖／達志影像／美聯社）

火箭若成為西區第二後，將可能面對馬刺或雷霆，馬刺目前雖處西區老八，但馬刺賽程僅剩2場，相較於場差0.5場的雷霆而言，雷霆則需再打3場，馬刺相當有機會追上雷霆成為西區第七，屆時火箭於季後賽對戰例行賽取得對戰3勝1敗戰績的馬刺，將有部分優勢。

火箭前提須將超越金塊取得西區第二，屆時若仍處西區第3，若同樣面對排名未變動的雷霆，火箭本季例行賽對雷霆2勝1敗，對戰雷霆優勢相對較小。

▼火箭本季對戰雷霆優勢不如馬刺（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登、雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 火箭爵士金塊NBA
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