誰最需要救援王金柏瑞？　大聯盟官網點名6支球隊

▲現役救援王金柏瑞。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟新球季開打過了一週，全聯盟30隊有半數牛棚防禦率突破了4.00，其中有3支球隊高達7.00，目前自由市場後援投手當中，現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）還沒找到新東家，將成為各隊補強的首選，大聯盟官網記者范森（Mark Feinsand）就點名6支最需要他的球隊。

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30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍，豐富的經驗和多年優秀實績，將為球隊牛棚帶來助益。

哪一隊需要網羅金柏瑞？大聯盟官網記者范森（Mark Feinsand）首先點名勇士，金柏瑞大聯盟生涯從勇士開始，在勇士5年期間，一共拿下186次救援成功。如今勇士牛棚大將明特（A.J. Minter）因肩膀不適進入傷兵名單，需要一位後援來頂替。

▲釀酒人奈伯。（圖／達志影像／美聯社）



釀酒人隊

牛棚同樣面臨傷勢問題，後援投手奈伯（Corey Knebel）右手肘動刀本季報銷，終結者傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）肩膀舊傷仍有痠痛狀況，而渥西爾（Bobby Wahl）膝蓋動刀今年球季確定報銷，而經驗豐富的金柏瑞成為補強首選。

▲ 小熊隊終結者莫洛。（圖／達志影像／美聯社）



小熊隊

小熊先發表現差勁，牛棚也相當淒慘，愛德華茲（Carl Edwards Jr.）4場出賽，主投1.2局狂瀉6分，防禦率是非常驚人的32.40，日前被下放3A調整，蒙高馬利（Mike Montgomery）4場2.2局的投球也失掉5分，防禦率16.88，進入傷兵名單，終結者莫洛（Brandon Morrow）則因為手肘傷勢持續缺陣。現在小熊需要金柏瑞來解決問題，只是高額的薪資會是團隊沉重的負擔。

▲到期現任終結者簡森。（圖／達志影像／美聯社）



道奇隊

休賽季補進的後援凱利（Joe Kelly）日前比賽被強襲球打中手腕，而辛格拉尼（Tony Cingrani）因肩膀肌腱發炎，被放進傷兵名單，如果補進金柏瑞，將能夠與終結者簡森（Kenley Jansen）組成最強悍的後防，只是問題在於金柏瑞是否會願意擔任佈局投手的角色。

▲國民後援杜里特。（圖／達志影像／美聯社）



國民隊

國民牛棚在今年開季表現不穩定，有3名後援防禦率突破兩位數，羅森索爾（Trevor Rosenthal）本季傷癒復出，但一名打者都沒解決，防禦率無限大，成為牛棚不定時的炸彈，儘管杜里特（Sean Doolittle）、米勒（Justin Miller）和巴勒克勞奇（Kyle Barraclough）表現穩健，不過金柏瑞的加入將能活化牛棚，提升調度靈活性。

▲2018世界大賽冠軍紅襪隊。（圖／達志影像／美聯社）



紅襪隊

紅襪季前就表明不願花大錢買後援，結果開季先發投手表現糟糕，牛棚也是球隊不安的因子。去年季後賽雖然金柏瑞在後援表現上有些不穩，但在關鍵時刻仍發揮作用，而他在紅襪3年拿下108次救援成功，只是金柏瑞要價不菲，讓積極瘦身的紅襪左右為難。

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