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提前綁住2名建隊「基石」　洛磯計畫續約游擊砲史托瑞

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▲▼史托瑞(Trevor Story) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯隊強打游擊手史托瑞（Trevor Story）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洛磯隊在季前以8年2.6億美元合約提前續約看板球星亞瑞納多（Nolan Arenado），接著季初和年輕投手馬奎茲（German Marquez）簽下5年4300萬美元延長合約，現在他們下個目標將是當家游擊手史托瑞（Trevor Story）和先發費里蘭（Kyle Freeland）。

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根據美媒《The Athletic》報導，洛磯老闆蒙佛特（Dick Monfort）透露，目前球團計畫提前續約史托瑞，在這位26歲強打游擊手投入自由市場前，除此之外，先發投手費里蘭也是球隊的續約主要對象。

史托瑞在2016年登上大聯盟，該年在國聯新人王票選排行第4，2017年球季繳出24轟、82分打點的亮眼成績，2018年打擊再進化，轟出37支全壘打、108分打點皆創生涯最佳，生涯首度入選明星賽、奪得銀棒獎，並在季後國聯MVP票選名列第8名，

至於25歲費里蘭是洛磯看好的未來之星，上季33場先發出賽，生涯首度吃下超過200局，繳出17勝7敗、防禦率2.85漂亮成績單，在季後國聯賽揚獎排名第4，今年被指定擔任球隊開幕戰先發。

近年大聯盟自由市場「寒冬」，球員提前與球隊續約成了現在的趨勢，今年至今已經有多名球星完成續約，包括天使楚特（Mike Trout）、紅襪薩爾（Chris Sale）、柏賈爾茲（Xander Bogaerts）、大都會迪葛隆（Jacob deGrom）、紅雀葛斯密特（Paul Goldschmidt）和勇士阿庫納（Ronald Acuna Jr.）等人。

▲2018國聯外卡戰,洛磯先發左投費里蘭（Kyle Freeland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯先發左投費里蘭（Kyle Freeland）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 洛磯史托瑞費里蘭
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