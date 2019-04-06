中職／很多飛球幸運找手套　伯納：艾迪頓常上教堂吧

▲中信兄弟投手艾迪頓。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟6日對戰Lamigo桃猿，「大師兄」林智勝砲轟老東家，敲出2分砲，助兄弟終場6比1擊敗桃猿，取得4連勝佳績。艾迪頓先發7局僅失1分，此戰被打出不少強勁飛球，但球都進了手套，總教練伯納開玩笑說：「可能艾迪頓最近比較常上教堂祈禱，看起來棒球之神今晚是站在我這邊。」

艾迪頓此戰先發7局用90球，送出3次三振、1次保送，7局才失掉唯一1分，其中面對桃猿打線製造10個飛球出局數。

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伯納賽後笑說：「今天對方真的很多飛球找手套，其實以前我們在這比賽時，往往是我們的強勁飛球進到對方手套中；而對方即使敲出軟弱滾地球還是能找洞穿出安打，今天剛好是相反的狀況，可能是艾迪頓上教堂的次數變多了，棒球之神今晚站在我們這邊。」

艾迪頓也認同總教練所說，當然還有隊友的幫忙，「守備很挺我，還有捕手跟我搭配出一場好比賽，我想，今晚棒球之神確實陪著我們。」

對於艾迪頓今晚表現，伯納相當滿意：「他就是一個很穩定的投手，即使遇到亂流的狀況，也能夠保持穩定、一球一球投完該完成的局數，很開心有一個好的結果。」

兄弟取得4連勝，以7勝3敗位居第1，有別於去年開季狀況，伯納認為選手更有信心：「當大家更有自信時，在場上比較能夠隨心所欲，更能拿出應有的表現。」

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