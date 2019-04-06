開季美聯龍頭不是基襪　坦帕灣投手綻放光芒

▲光芒開季以6勝2敗暫居美東龍頭。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

美國聯盟東區有著傳統強權紐約洋基以及波士頓紅襪，過去20年有10次最終代表美聯打進世界大賽，不過今年開季美東龍頭不是洋基也不是紅襪，而是市場最小的坦帕灣光芒。光芒今（6）日客場以5比2踢館巨人，收下本季第6勝，光芒目前靠著投手群的強勢表現，以6勝2敗獨走美東。

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▲光芒教頭凱許上賽季將「假先發」發揚光大。（圖／達志影像／美聯社）



光芒本季團隊薪資6000萬美元，排在全聯盟墊底，美東另2大豪門球隊紅襪、洋基分別以破2億美元的薪資排在聯盟的第1跟第3，不過光芒在總教練凱許（Kevin Cash）的運籌帷幄下，儘管沒有強大的進攻火力，但是卻上演驚人的投手宰制能力。

光芒開季前7戰只失11分，大聯盟上一次有球隊可以在開季前7戰失分少於11分的球隊，要追溯至2002年的巨人隊，該年他們前7戰只丟8分，同年他們也以外卡之姿殺進了世界大賽。今天光芒交手巨人到了第7局，才被對手得到2分，在此之前光芒52局裡只失掉3分。

開季至今，光芒團隊防禦率僅1.58、每局被上壘率0.88、總計失分13分，這三項數據都是全聯盟最佳，而且領先聯盟第2都有一定差距，總失分排名第2是海盜隊的16分，不過海盜目前才進行6場比賽比光芒出賽的8場還少。

▲終結者阿瓦拉多年僅23歲。（圖／達志影像／美聯社）



光芒投手群不分先發、牛棚，表現都相當強勢，先發團隊防禦率1.88，不過相比之下牛棚還是略勝一籌，牛棚團隊防禦率低到只有1.16。先前投出超速位移二縫線登上版面的阿瓦拉多（Jose Alvarado），本季5次登板總計5局無失分，還飆出9次三振，收下3次救援成功，是光芒鐵牛棚中的最強終結者。

▲葛蘭斯勞前2戰先發防禦率只有0.82。（圖／達志影像／美聯社）



光芒先發投手的狀況會讓人大吃一驚，新科美聯賽揚強投史奈爾（Blake Snell），竟是全隊先發投手中自責分率最高的，扣除掉史坦克（Ryne Stanek）擔任「假先發」的角色，光芒先發輪值中只有4名真先發，表現最好的是25歲右投葛蘭斯勞（Tyler Glasnow），本季前2場先發總計11局自責分率僅有0.82，反倒是史奈爾前2戰的防禦率「高達」3.46。

光芒本季25人名單中，有12名投手，其中5名不超過25歲，相對著意味光芒投手在體力上較沒有太大困擾，在光芒小聯盟農場裡更是還有著3名百大新人的投手等著在本季升上大聯盟，若凱許可以繼續讓投手群有著這麼強勢的演出，那光芒很有可能在睽違6年後再度闖進季後賽。

▼等到史奈爾找回上季賽揚手感，光芒投手群將更可怕。（圖／達志影像／美聯社）

