神鱒連2戰開轟　單場雙響助天使收下主場首勝

▲楚特(Mike Trout)單場雙響。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

天使「神鱒」楚特(Mike Trout)前一戰才轟出本季首轟,不過球隊以4比11敗給遊騎兵,今(6)日再戰德州軍團,他上演雙響砲戲碼,帶隊以3比1擊敗游擊兵,收下本季主場首勝。

★中職賽事直播看這裡!

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

▲楚特生涯第89次在平手局面敲出全壘打。



楚特此戰前2個打席都受限於遊騎兵先發投手林恩(Lance Lynn)的壓制,不過在第6局雙方平手的情況下,同樣面對林恩的投球,楚特在握有球數絕對領先下,相中了一個紅中的直球,一棒將球送過中外野大牆。根據《ESPN》統計,這是楚特生涯第89次在平手局面下敲出全壘打。

8局下,楚特再次上場打擊,面對游擊兵第2任投手查維斯(Jesse Chavez),楚特同樣有著球數上的領先,在1好3壞後瞄準投手一顆88英里的卡特球將球送出跟上一球幾乎一樣的位置,這也是楚特生涯第15次單場2支全壘打或以上的比賽。

終場天使以3比1擊退遊騎兵,收下本賽季主場首勝。包含此戰,天使開季前8場只贏2場,攻擊火力積弱不振是主因之一,總計只得到20分;團隊整體攻擊指數只有0.547都排在聯盟末段,不過史詩級的球星楚特依舊維持穩定火力,開季連續8場都有上壘紀錄,24打數中繳出9支安打包括3發全壘打,另外貢獻了6分打點,整體攻擊指數高達1.348。

Add one more Silver Slugger Award to @MikeTrout’s collection. pic.twitter.com/TSBBKLKGFz