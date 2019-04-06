神鱒連2戰開轟　單場雙響助天使收下主場首勝

▲楚特（Mike Trout）單場雙響。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

天使「神鱒」楚特（Mike Trout）前一戰才轟出本季首轟，不過球隊以4比11敗給遊騎兵，今（6）日再戰德州軍團，他上演雙響砲戲碼，帶隊以3比1擊敗游擊兵，收下本季主場首勝。

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The Kiiiiid is alright.@MikeTrout | #TheHaloWay pic.twitter.com/v0SfqRnXF8 — Los Angeles Angels (@Angels) 2019年4月6日

▲楚特生涯第89次在平手局面敲出全壘打。



楚特此戰前2個打席都受限於遊騎兵先發投手林恩（Lance Lynn）的壓制，不過在第6局雙方平手的情況下，同樣面對林恩的投球，楚特在握有球數絕對領先下，相中了一個紅中的直球，一棒將球送過中外野大牆。根據《ESPN》統計，這是楚特生涯第89次在平手局面下敲出全壘打。

8局下，楚特再次上場打擊，面對游擊兵第2任投手查維斯（Jesse Chavez），楚特同樣有著球數上的領先，在1好3壞後瞄準投手一顆88英里的卡特球將球送出跟上一球幾乎一樣的位置，這也是楚特生涯第15次單場2支全壘打或以上的比賽。

終場天使以3比1擊退遊騎兵，收下本賽季主場首勝。包含此戰，天使開季前8場只贏2場，攻擊火力積弱不振是主因之一，總計只得到20分；團隊整體攻擊指數只有0.547都排在聯盟末段，不過史詩級的球星楚特依舊維持穩定火力，開季連續8場都有上壘紀錄，24打數中繳出9支安打包括3發全壘打，另外貢獻了6分打點，整體攻擊指數高達1.348。

Add one more Silver Slugger Award to @MikeTrout’s collection. pic.twitter.com/TSBBKLKGFz — Los Angeles Angels (@Angels) 2019年4月6日

▲楚特賽前收下生涯第6度銀棒獎。



楚特今天賽前也獲頒去年的銀棒獎獎座，他大聯盟生涯前8個賽季，總共收穫了6座銀棒獎、7次全明星賽，美聯MVP以及明星賽MVP各2次。