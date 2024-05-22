NBA史上首人！新人王溫班亞瑪入年度防守第1隊　打破最年輕紀錄

▲NBA年度防守第1隊。（圖／翻攝自X／NBA Communications）

記者游郁香／綜合報導

馬刺「超級狀元」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)以「全票」之姿獲選新人王及年度新秀第1隊後，今(22)日再以86張第1名選票、12張第2名選票，總分184分進入年度防守第1隊，成為NBA史上首位躋身年度防守第1隊的菜鳥，還以20歲又101天(賽季結束時的年齡)打破最年輕入選紀錄。

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NBA官方今日公布年度最佳防守陣容，第1隊成員為總分198分的4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)、184分的馬刺「超級狀元」溫班亞瑪、168分的熱火當家中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)、159分的鵜鶘主力瓊斯(Herb Jones)和151分的湖人雙星之一戴維斯(Anthony Davis)。

今年以全票之姿獲選最佳新人及年度新秀第1隊的溫班亞瑪，成為NBA史上首位躋身年度防守第1隊的菜鳥，他也打破最年輕入選最佳防守陣容的紀錄，本季結束時他的年齡為20歲又101天，原紀錄由老鷹全明星後衛莫瑞(Dejounte Murray)在2018年效力馬刺時所締造。

▲▼馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪菜鳥季繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻和1.2抄截，成為史上首位單季得到至少1500分、250阻攻並砍進100顆三分球的球員。自1973-74賽季阻攻數據有官方統計以來，「斑馬」是首位場均20分、10籃板、3助攻和3阻攻的新秀。

他累計1522分、755籃板、274助攻、254阻攻以及128顆三分球，是NBA史上唯一單季至少得到1500分、250阻攻、100顆三分球的球員。他也是史上第4位單季至少拿下1500分、250助攻和250阻攻的球員，其他3位分別為賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)和羅賓森(David Robinson)，過去從沒菜鳥達成此紀錄，「斑馬」是歷史第1位。

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Alex Caruso

Jrue Holiday

Jaden McDaniels

Jalen Suggs

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本季年度防守第2隊成員則有公牛卡盧索(Alex Caruso)、魔術薩格斯(Jalen Suggs)、塞爾提克懷特(Derrick White)、灰狼麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)和塞爾提克哈樂戴(Jrue Holiday)。

▲馬刺溫班亞瑪。（圖／VCG）