NBA史上首人！新人王溫班亞瑪入年度防守第1隊　打破最年輕紀錄

▲NBA年度防守第1隊。(圖/翻攝自X/NBA Communications)

記者游郁香/綜合報導

馬刺「超級狀元」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)以「全票」之姿獲選新人王及年度新秀第1隊後,今(22)日再以86張第1名選票、12張第2名選票,總分184分進入年度防守第1隊,成為NBA史上首位躋身年度防守第1隊的菜鳥,還以20歲又101天(賽季結束時的年齡)打破最年輕入選紀錄。

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA All-Defensive Team: pic.twitter.com/k3FODNJ0YU