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道奇開季8戰21轟超狂　貝林格6轟16打點齊名A-Rod

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▲道奇超級大物班林格。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇貝林格暫居大聯盟全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

道奇6日作客洛磯隊主場，強打貝林格（Cody Bellinger）轟出本季第6號全壘打，暫居大聯盟全壘打王，開季8場轟出6支全壘打、累積16分打點，他也創下隊史新紀錄，終場道奇以10比6拿下勝利。

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此戰5局上貝林格從安德森（Tyler Anderson）手中轟出一發三分砲，目前以6轟獨居大聯盟全壘打王。根據大聯盟報導，他成為繼1953年馬修斯（Eddie Mathews）、2007年A-Rod（Alex Rodriguez）之後，首位開季8戰敲6轟、16分打點的球員，同時也締造道奇隊史紀錄。

「能夠與A-Rod齊名，這感覺真是太酷了！」貝林格在2017年登上大聯盟就展現驚人長打實力，儘管開季從3A出發，但球季最終轟出39支全壘打、97分打點，奪得國聯新人王。

貝林格打擊實力毋庸置疑，但過去在面對左投與右投成績有明顯差異，去年對戰左投打擊率僅.226，25轟當中只有6轟來自左投，但今年已經有2轟從左投手中擊出，他說：「這帶給我信心，我能夠對抗任何投手，能夠照我想要的方式去打。」

除了對戰左投成績提升，貝林格本季被三振率也大幅降低，從去年27%的被三振率，下降到了14%，本季36打數僅吞下5次三振，貝林格表示，今年春訓狀況調整得很好，我只是盡可能把好狀況延續到開季。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 道奇貝林格
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