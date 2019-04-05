日職／猛打賞王柏融勝利英雄上台　上澤直之用中文說謝謝

▲王柏融（右）與上澤直之（左）上英雄訪問舞台。（圖／截自FOX體育台）

記者楊舒帆／綜合報導

王柏融5日在東京巨蛋主場出戰西武，擔任先發第5棒指定打擊，在此戰締造日職首度觸身球保送、首支長打，首次3安打猛打賞，首次單場4打席皆上壘，是目前最佳表現。

王柏融第一打席觸身球保送，下個打席不受影響，終結連7打席無安打小低潮，5局下敲出安打，貢獻1打點安打，還跑出日職首次盜壘，7局下敲首支長打，左外野二壘安打，帶有1打點。

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王柏融賽後第二次站上勝利英雄訪問台，迎接東京球迷熱情歡呼，藉由蕭一傑翻譯，他也向球迷分享喜悅。談到繳出猛打賞成績，王柏融說，「心情很開心，可以幫球隊終止三連敗。」5局關鍵時刻貢獻打點，他則說，「只想把壘上跑者送回來，幫球隊建功，這就是我的工作。」

7局下王柏融再度獲得得點圈有跑者機會，而且西武當機立斷換上左投小川龍也打算「以左剋左」，王柏融仍展現無懼左投的本色，敲出二壘安打，是他日職生涯首支長打，他賽後謙虛的說，「沒有想那麼多，只想擊到球而已。」

王柏融5局安打上壘後還快腿跑出首盜，他說，「就是希望能夠跑到得點圈，希望讓下一棒打者帶回分數。」最後他也向東京球迷喊話，「謝謝大家到場幫我們加油，往後我們會繼續努力。」

與王柏融一起上勝利英雄舞台的是勝投上澤直之，剛好兩人都曾在台灣打過U21世界盃，不但當隊友還在5日一起當勝利英雄，上澤直之最後還小露中文，先用日文說，「為了明天的勝利，請大家繼續幫我們加油。」接著用中文說，「謝謝！」