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又要抱團了？　詹皇、KD捂嘴密語引外界遐想

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▲詹姆斯、杜蘭特。（圖／CFP）

▲詹姆斯、杜蘭特兩人竊竊私語。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

勇士5日踢館湖人，雙方比賽在一節打完後就沒了懸念，終場衛冕軍就已108比90大勝。儘管比賽呈現一面倒，但仍出現相當有意思的畫面，兩隊當家球星詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)兩人在比賽空檔時間捂住嘴巴竊竊私語，讓大家都在猜測是不是在討論今夏動向問題。

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由於勇士第一節就爆打39比12猛攻，直接幫比賽定下勝利基礎，後面三節衛冕軍也沒給紫金軍團任何機會完全控制整場比賽，並順利以18分大勝。儘管比賽內容較平淡，但「詹皇」卻在比賽空檔間找杜蘭特交談，瞬間成為這場比賽焦點，兩人為了不被讀唇語，在交談時把嘴巴都給捂住，讓外界都在遐想是不是在討論今夏杜蘭特的去留。

杜蘭特本季結束後將成為自由球員，外界普遍認為他會離開勇士，由於湖人有著大把薪資可以運用，又有超大市場，相當有機會引來杜蘭特加盟，現在他又跟「詹皇」竊竊私語並且有說有笑，看起來關係相當不錯，對於湖人來說絕對是好消息，球迷也紛紛都在議論是否又要組隊了。

關鍵字： NBA詹姆斯杜蘭特
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