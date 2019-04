又要抱團了？　詹皇、KD捂嘴密語引外界遐想

▲詹姆斯、杜蘭特兩人竊竊私語。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

勇士5日踢館湖人,雙方比賽在一節打完後就沒了懸念,終場衛冕軍就已108比90大勝。儘管比賽呈現一面倒,但仍出現相當有意思的畫面,兩隊當家球星詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)兩人在比賽空檔時間捂住嘴巴竊竊私語,讓大家都在猜測是不是在討論今夏動向問題。

由於勇士第一節就爆打39比12猛攻,直接幫比賽定下勝利基礎,後面三節衛冕軍也沒給紫金軍團任何機會完全控制整場比賽,並順利以18分大勝。儘管比賽內容較平淡,但「詹皇」卻在比賽空檔間找杜蘭特交談,瞬間成為這場比賽焦點,兩人為了不被讀唇語,在交談時把嘴巴都給捂住,讓外界都在遐想是不是在討論今夏杜蘭特的去留。

杜蘭特本季結束後將成為自由球員,外界普遍認為他會離開勇士,由於湖人有著大把薪資可以運用,又有超大市場,相當有機會引來杜蘭特加盟,現在他又跟「詹皇」竊竊私語並且有說有笑,看起來關係相當不錯,對於湖人來說絕對是好消息,球迷也紛紛都在議論是否又要組隊了。

Just two of the NBA's best players chatting pic.twitter.com/zf4FFniy39