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日職／王柏融連兩打席安打　貢獻打點還跑出首盜

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿5日移動到東京巨蛋主場，迎戰去年洋聯冠軍西武隊，王柏融擔任先發第5棒指定打擊，第一打席觸身球保送，下個打席不受影響，敲出安打，終結連7打席無安打小低潮，5局下敲1打點安打還盜壘成功。

火腿1局下進攻，兩出局後近藤健介保送，中田翔掃「車布邊」安打帶回1分，王柏融首打席2好2壞，最後球砸中大腿，觸身球保送上壘，横尾俊建一壘滾地球。

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3局下，西川遥輝二壘安打，大田泰示安打串聯，近藤健介滾地球帶有1打點，火腿2比0領先西武，隨後中田翔中外野飛球，王柏融等1好球後，積極進攻敲出穿越三、游安打，這是王柏融3日第二打席敲安打以來，歷經連7打席熄火，再敲安打。然後，横尾俊建獲得保送，渡邉諒敲滾地球留下滿壘殘壘。

5局下，近藤健介掃二壘安打，兩出局後，王柏融敲適時中外野安打帶有1分打點，火腿3比0領先西武，上壘後王柏融展現快腿，成功盜上二壘，日職生涯首盜出爐。

關鍵字： 王柏融火腿
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