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公鹿單季被進1000顆三分球　竟是NBA史上第一次

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▲公鹿安戴托昆波。（圖／CFP）

▲公鹿單季遭對手投進1000顆三分成歷史第一隊。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

上季公鹿闖入季後賽，卻因為經驗不足在首輪就敗給塞爾提克，但本季他們大幅進步，5日跟七六人激戰後，正式鎖定聯盟第一戰積，儘管他們戰力強大，但卻出現一項尷尬紀錄，此戰七六人三分球36投18中，公鹿因此成為歷史上第一支單季被對手投進1000三分的隊伍。

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公鹿本季捲土重來，不僅換了總教練，還進行大幅補強，更重要的是當家球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)大幅成長，在進攻端團隊戰力超級強大，關鍵時刻又能靠「字母哥」進行終結，在詹姆斯(LeBron James)走後，無疑就是要衝出東區並挑戰總冠軍。密爾瓦基軍團在本季場均可以攻下118.1分，比三分火力強大的勇士還多，是全聯盟場均得分最多的球隊，可見他們在進攻端很有自己一套模式。

而在防守端公鹿場均掉了108.8分，排在聯盟第10，仍是頂級的水準，不過在面對七六人一戰，他們讓費城在三分線上投進18球，成為歷史上第一支單季被對手投進1000顆三分球的隊伍，可見他們在外圍的防線仍然需要做出改進，在現今的三分時代，人人都可以在外線做攻擊，若進入季後賽，公鹿仍被對手投進過多三分球，將會造成很大傷害。

關鍵字： NBA公鹿
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