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不斷更新／兄弟首局先馳得點　1局結束象1：0猿

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▲▼0327 中華職棒中信兄弟主場兄弟VS桃猿-許基宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲許基宏。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿5日主場迎戰中信兄弟，桃猿推出李茲先發；兄弟則推出楊志龍先發。李茲本季首勝還未開張，不過前2次先發總計飆出14次三振，K功了得有望在暴力猿火力掩護下拿下首勝；楊志龍前1次登板繳出優質先發也拿到本季首勝。兄弟1上2支安打先馳得點，1局結束，兄弟1：0桃猿。

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1局上，兄弟進攻，王威晨游擊滾地遭刺殺，林書逸遭到觸身球保送，陳子豪打穿游擊防線一壘安打，許基宏右外野一壘安打帶有1分打點，彭政閔游擊方向反彈球遭策動雙殺。

1局下，桃猿進攻，陳晨威左外野界外飛球遭接殺，林智平中外野飛球遭接殺，藍寅倫右外野二壘安打，林泓育游擊反彈球形成內野安打、跑者上三壘，郭嚴文右外野飛球遭接殺。

楊志龍前一次先發，主投6局被敲出6支安打包括1發全壘打，失了2分都是自責分，最終拿下本季首勝。上賽季面對桃猿8次，2勝1敗，不過對戰防禦率高達5.75。

李茲本季2度先發，總計11.1局可以飆出14次三振，不過首勝還未開張，目前戰績為0勝1敗，防禦率4.76。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手王威晨、二棒左外野手林書逸、三棒右外野手陳子豪、四棒三壘手許基宏、五棒一壘手彭政閔、六棒中外野手張志豪、七棒指定打擊詹子賢、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒游擊手陳晨威、二棒三壘手林智平、三棒左外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒二壘手郭嚴文、六棒一壘手朱育賢、七棒捕手廖健富、八棒右外野手鍾承祐、九棒中外野手余德龍。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿
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