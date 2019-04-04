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多打一季還做得到希望有球隊簽我　卡特想再戰一年

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▲卡特生涯出場總數上升至歷史第7。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特還想再戰一季。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

已經42歲的卡特(Vince Carter)，現在已經不像過去能時常上演暴扣，但他身體狀況依舊保持非常良好，作為聯盟年紀最大的球員，「老飛人」卻不輕言退休，近期他接受採訪時就坦言自己還想再打一年，並希望有球隊能與他簽約。

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卡特表明，「這是我想做的事情，多打一個賽季我依然做得到，希望接下來會有一支球隊願意簽下我，今年夏天我會像以前的休賽季一樣做準備，就我自己而言，我仍然想再打一季。

自1998年進入聯盟以來，卡特已經征戰21年，至今一共待過8支球隊，本季他轉戰老鷹，也獲得充分的上場時間，儘管不像過去可以時常上演勁爆扣籃，但若有機會灌籃他也沒再客氣，直接用行動來證明自己的油箱還有油，加上卡特也順應潮流開發出外線能力，這不僅減少了受傷機會，更延續了他的職業生涯。對於老鷹而言，卡特也充分發揮自己老將價值以及領袖作用，帶領楊恩(Trae Young)等這批年輕球員成長，並幫助球隊創造良好的團隊氛圍。

先前卡特就表示勇士曾找過他加盟，不過他卻有著老球員的骨氣，並不想要加入一支自己無法上場卻有機會奪冠的隊伍，在老鷹卡特場均上場17.3分鐘，仍可以貢獻7.5分，2.5籃板，1.2助攻，在3月的15場比賽，他的數據更上升到場均10分，2.7籃板，1.5助攻，可見他依舊能在聯盟生存。

▲▼卡特。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡特仍不時上演招牌爆扣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA老鷹卡特
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