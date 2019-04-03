貝林格滿貫砲　道奇開季炸17轟平65年隊史紀錄

▲道奇貝林格敲出滿貫砲（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

開季不斷轟出全壘打的道奇3日對戰巨人，道奇前新人王貝林格（Cody Bellinger）於3局掃出滿貫砲將道奇開季全壘打數推進到了17發，道奇本季開季目前最多全壘打球隊，也追平隊史65年來的隊史紀錄，終場道奇也以6比5擊敗巨人。

道奇於開幕戰以8發全壘打創下開幕戰史上最多全壘打紀錄， 開季至今道奇每場都有全壘打演出，此役道奇前新人王貝林格面對巨人強投邦格納（Madison Bumgarner）3局下於1比0時扛出滿貫全壘打，道奇一口氣拿下4分，道奇開季全壘打數也推進到了17發。

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.@Cody_Bellinger is on fire.



(MLB x @PapaJohns) pic.twitter.com/4brWZYZ3iu — MLB (@MLB) 2019年4月3日

▲貝林格滿貫砲，道奇開季17發全壘打領先大聯盟

9局道奇6比2領先巨人卻險丟比賽，道奇投手賈西亞（Yimi Garcia）被掃出2壘安打，隨後又保送巨人捕手波西（Buster Posey），道奇換上手守護神簡森（Kenley Jansen）登板，但簡森又讓克勞佛（ Brandon Crawford）跑上一壘形成滿壘場面，巨人隨後連敲2安跑回3分，「功夫熊貓」桑多瓦（Pablo Sandoval）雖擊出滾地球，但外野手帕拉（Gerardo Parra）被刺殺在二壘，終場道奇就以6比5險勝。

▲道奇開季打擊相當火燙（圖／達志影像／美聯社）

道奇貝林格此役4打席就擊出該發滿貫砲進帳4分打點，韓籍投手柳賢振主投6局送出5K，被敲一轟5安，失2分拿下勝投，他拿下2連勝，簡森此役救援也獲得開季第2次救援成功。

貝林格此役轟下滿貫砲，他開季累積5發全壘打為全隊最多，道奇開季6場也轟出最多的17發全壘打，追平1954年布魯克林道奇（洛杉磯道奇遷址前身）的開季全壘打紀錄，但該年是道奇在1952到1956年球季間唯一一季沒有闖入世界大賽的一年。