中職／江辰晏強碰萊福力　運彩看好統一勝中信



▲江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

中職30年高雄澄清湖球場本季首戰3日由中信兄弟當主場，交手統一7-ELEVEn獅隊，統一派出本土左投江辰晏，2連敗中信則是洋投萊福力（Mitch Lively）迎戰，運動彩券開盤統一讓中信1.5分，大小開9.5分。

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遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.60、中信兄弟賠率1.90、讓分賠率開出中信兄弟讓1.5分賠率1.60，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.90、大小分開出9.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

江辰晏本季1場先發面對富邦悍將，6局被擊出4支安打，送出7次三振，4次四死球，無失分，最後拿下勝投，去年碰過中信兄弟6場，拿3勝，32局被敲18安，28次三振，13次四死球，對戰防禦率1.69，對戰被打擊率0.165，曾被陳子豪、黃鈞聲敲過全壘打。

萊福力本季1場先發碰到Lamigo桃猿，先發5.2局被擊出5支安打，1三振，沒有任何四死球，無失分，最後無關勝敗，去年遭遇統一6場，戰績2勝3敗，33.1局被敲33安，35次三振，13次四壞球，對戰防禦率4.05，對戰被打擊率0.260，曾被蘇智傑轟過全壘打。