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二刀流評價更勝大谷翔平　紅人超級新秀開TJ手術報銷

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▲▼格林(Hunter Greene)投出169公里速球。（圖／路透社）

▲紅人潛力大物格林（Hunter Greene）手肘動刀。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

2017年選秀會紅人第二指名格林（Hunter Greene）傳出手肘傷勢加劇，必須進行手肘韌帶置換手術，這位高中著名的二刀流、被稱作「棒球界LBJ」的超級新秀確定今年球季報銷。

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高中時期的格林就是二刀流球員，不僅是隊上王牌投手，最快球速能飆破160公里，還能夠鎮守游擊、二壘、三壘防區，具備優異的打擊實力，與同樣是二刀流的大谷翔平相比，格林功能性更強，被看好有超越大谷翔平的天賦。

格林在2017年以選秀榜眼加盟紅人，球團讓他在菜鳥聯盟發揮二刀流天賦，不過表現並不如預期。為了職棒長久發展，該年底他決定放棄打擊，表示每天以游擊手身份出賽加上登板投球，對身體負擔太大，決定未來只專注在投球上，以最佳的投球狀態來面對每場比賽。

2018年球季格林專注在投球，在1A先發出賽18場，主投68.1局飆出89次三振，K9值高達11.7，繳出3勝7敗、防禦率4.48成績。今年大聯盟各隊農場新秀評比，他被列在紅人小聯盟體系潛力新秀第3名，而在百大新秀排行第31名。

據美媒報導指出，其實格林過去手肘就一直有舊傷，去年8月也是因為手肘不適進入傷兵名單，如今將進行韌帶重建手術，確定今年球季提前結束，明年也無法趕上開季歸隊。

▲2017大聯盟選秀狀元大熱門格林（hunter greene）。（圖／截自＠MLBPipeline）

▲2017大聯盟選秀榜眼格林。（圖／截自＠MLBPipeline）

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關鍵字： 紅人二刀流格林
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