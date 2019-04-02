哈波就愛費城！幫兒取名「菲利」　費城之子降臨

▲哈波跟老婆在費城班傑明·富蘭克林大橋拿著印上「哈波寶貝」的球衣。（圖／翻攝自費城人推特）



記者路皓惟／綜合報導

強打哈波（Bryce Harper）今年與費城人簽下13年3.3億美元天價合約，才來到這座新城市不久，他就展現對「友愛之邦」的熱愛，決定將即將於8月出生的男孩取名為「菲利（Philly）」，意即「費城之子」。

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費城人在開季系列戰橫掃勇士，將於台北時間4日前往國民進行客場2連戰，在回到熟悉的華盛頓特區之前，哈波跟老婆在費城著名的「班傑明·富蘭克林大橋」放閃，兩人拿著印上「哈波寶貝」的球衣，向外界公布兩人愛的結晶。

哈波將兒子取名「費城之子」，看起來他的將會在費城長大，也意味著哈波會一直在費城人待到退休。哈波這張13年3.3億合約當中沒有包含任何逃脫條款，並設有拒絕交易條款，將在費城待到2031年，屆時合約走完，那時的他將會是39歲。

哈波加盟費城人再次激起費城棒球熱，這支已經8年沒進季後賽的昔日國東霸主，目標重返2008年世界大賽冠軍榮耀。哈波本季目前出賽3場，打擊三圍.333/.538/1.111，擊出2轟、2分打點。

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