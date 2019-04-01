採訪側記／火腿高規格禮遇台媒　相信王柏融會打出價值

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

文／王真魚

不只是對王柏融用心，火腿球團這次主場開幕戰3連戰面對眾多來自台灣的媒體，展現最親切的態度，張開手臂歡迎我們的到來，從高層、教練團到廣報，都想盡辦法、竭盡所能完成我們的請求。

這是筆者第一次赴日採訪日職，稍有耳聞大多球團申請採訪證可能會遇到許多阻礙，類似球場的媒體席由於日媒眾多，台灣記者不容易取得位置，如果要進行專訪也必須再另外申請，想要訪問球員，通常是必須以聯訪方式進行，而火腿廣報從申請採訪證到協助現場方面，都給予很大的幫助。

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王柏融是中職首位透過旅外球員制度轉戰日本的選手，有重要的歷史意義存在，台灣媒體自然不能缺席他在日職的開幕戰，多達8家12人到場採訪，火腿球團也相當重視，聯訪時間特別安排監督接受台媒採訪，監督更直接指名蕭一傑抽空協助擔任我們的翻譯。

▲監督栗山英樹相信王柏融能夠打出應有價值。（圖／記者季相儒攝）

在採訪的過程中，栗山監督始終保持微笑，且有問必答。3連戰最後一戰結束後，栗山監督在回休息室之前，特別跑到記者的面前，深深一鞠躬致意，他誠摯地向大家道別，也希望台灣媒體能夠再到北海道。栗山監督曾說：「我們會讓札幌巨蛋吸引更多台灣觀光客來看球，讓柏融有在家鄉打球的感覺，也期待下次再看到你們，歡迎大家來北海道。」

監督展現親和力，廣報也對台灣媒體很友善，筆者顛覆過往對赴日採訪的印象，包括第3戰王柏融生涯首打點出爐時，廣報從休息室取得王柏融的回應後，立刻也轉達給台灣媒體，讓大家能夠迅速在比賽中送出王柏融對於初打點感想的報導。在台灣，媒體只能等到賽後才能進行採訪，不過在日本，廣報是能夠在比賽中取得選手的回應而轉達給媒體的。

火腿為何要花心思在台媒身上？最重要還是對王柏融的重視，如同監督曾提及：「我知道王柏融對台灣來說有一個深層的意義，承受高度期待，我也有責任讓他成為更好的打者。」

帶著這樣的使命，火腿給予王柏融很大的空間，即使他是洋將，火腿廣報曾向筆者表示，「王柏融來到新的環境，懷有新的夢想，我們都知道他擁有很大的壓力，也願意給予他時間好好調整，我們都很相信他。」

▲王柏融漸入佳境。（圖／記者季相儒攝）

主場開幕3連戰結束之後，又是另一個開端，王柏融才準備開始在日職闖蕩，觀看這3場的表現，首戰確實有些綁手綁腳，但首安出來之後，表現漸入佳境，多數球界人士並不擔心他的狀況。

一名大聯盟球探指出，王柏融這三場的表現算是可預期的，前兩場手腳比較放不開是正常現象，但打擊型態以及本壘板定律還是維持不錯，他進一步表示：「王有幾個打席在面對投手投出的前兩三球選擇等待，過往那些位置的球路，他在中職時應該已經出棒，但對於投手較為陌生，比較保守也是很正常，第3場比賽則明顯放開許多，出棒較為積極，擊出的球也強勁。」

若真要談到有何失常狀態，這名球探指出，應是第3場2局上守備出現瑕疵，「不過那球失誤可能是還未適應人工草皮的彈跳及燈光。」整體來說，球探認為這三場的表現，王柏融是漸入佳境，尤其在首安首打點首MVP後，他的心態應該會比較輕鬆，相信在後面季賽表現會越來越好。