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CBA／林志傑不想結束　廣廈主帥：「隊魂」實至名歸

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▲▼2019.03.31 CBA季後賽，廣廈vs新疆，林志傑。（圖／CFP）

▲林志傑「釋放野性」狂轟27分。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

浙江廣廈季後賽次輪被新疆飛虎逼到絕境，即將滿37歲的林志傑「釋放野性」狂砍賽季新高27分幫助球隊120比112避免橫掃。總教練李春江賽後讚賞，「隊魂」封號實至名歸，就連新疆主帥阿的江也向他致敬。

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「志傑作為對上的老球員，在關鍵的比賽卻拾起到靈魂的作用，」李春江說道，「『隊魂』這個稱號，實至名歸。」

由於CBA新制上路，限制每隊只能有一名台港澳球員，擁有林志傑、劉錚的廣廈被迫在明年賽季只能留一人，考慮到年紀的關係合約今年結束的林志傑明年難以留隊。季後賽次輪新疆2連勝把廣廈逼到絕境，不少球迷擔心此役將是林志傑廣廈最終戰，31日帶著海報，湧進廣廈主場。

▲林志傑受到球迷愛戴。（圖／CFP）

▲球迷高舉海報響起「MVP呼聲」，要林志傑不要走。（圖／CFP）

林志傑用行動告訴球迷他在杭州的生涯還沒結束，兩節打完廣廈8分落後，第三節林志傑連續兩顆急停三分出手，單節13分進帳幫助球隊92比86逆轉戰局，全場響起「MVP呼聲」，最終林志傑以5顆三分球27分、6籃板、5助攻的全面身手，幫助球隊120比112續命。

林志傑狂野的表現，另新疆總教練阿的江也忍不住讚賞，主動誇讚林志傑，「廣廈的林志傑作為朗球員，在最近兩場球表現出來的能力，值得讓人尊敬。籃球比賽就是這樣，球員要勇於站出來，何況是林志傑這個有歲數的球員，很不容易。」

關鍵字： 林志傑廣廈CBA李春江旅外台將
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