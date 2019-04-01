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賽揚左投凱戈開季還沒工作　教士、大都會、釀酒人有興趣

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▲▼凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）受到市場韓冬影響，遲遲等不到期待的5年1億美元大合約，連續拒絕老東家太空人的短約報價後，開季後仍待價而沽。《The Athletic》知名記者羅森索爾（Ken Rosentahl）1日報導，教士、大都會以及釀酒人有意接觸簽約。

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教士在休賽期就曾經接觸過凱戈，但所提出的價碼並非凱戈所希望的，有鑒於輪值中充斥太多年輕球員，決定再次洽談凱戈。

大都會不只接觸凱戈，還聯繫了同樣還沒有獲得合約的強力牛棚金柏瑞（Craig Kimbrel）。釀酒人方面，由於守護神奈伯（Corey Knebel）的賽季報銷，以金柏瑞為主要目標，同時接觸凱戈。

2015年美聯賽揚得主凱戈，生涯3.66防禦率、1.25WHIP，奪得76勝63敗。凱戈去年拒絕太空人1790萬美元合格報價，假如他在6月業餘選秀後才簽約，新東家將不用給予太空人選秀補償。

儘管來不及參加春訓，但凱戈在經紀人波拉斯（Scott Boras）的安排之下，進行比照球隊春訓菜單的訓練，且還有進行投1休4的模擬賽，一旦簽約可以直接投入比賽。波拉斯透露，有幾支球隊對凱戈有興趣，目前還在洽談階段，要幫他的客戶爭取到滿意的合約。

關鍵字： 凱戈波拉斯太空人教士大都會釀酒人
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