北海道直擊／陽岱鋼、王柏融不同型　監督：完全不能比

▲王柏融、近藤健介。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

「大王」王柏融加入北海道火腿，受到高度重視，監督栗山英樹也對他有很深的期待，而先前也帶過陽岱鋼選手，兩者相比，栗山監督認為兩人都是很好的選手，且完全不同型態，不能將兩人拿來比較，「陽岱鋼就像大田泰示、西川遙輝，身體素質高；王柏融則是類似近藤健介，攻守都很均衡。」

栗山英樹自2012年接任火腿總教練，曾帶領火腿在2012年及16年奪聯盟冠軍，還拿過「日本一」殊榮，陽岱鋼仍效力火腿的這5年期間除了受傷以外，都站穩一軍固定先發。

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▲監督認為王柏融類似近藤健介。（圖／記者季相儒攝）

先後帶過陽岱鋼、王柏融兩名選手，栗山監督認為兩人是完全不同型態的選手，陽岱鋼與大田泰示、西川遙輝類似，「總是能看到他又撲又跳，展現拚勁，身體素質很高。」至於王柏融，球技方面比較像近藤健介，打擊、守備都很平均，但栗山監督強調，兩人無法比較，「都是很好的選手」。

在自己的心中，陽岱鋼是屬於一層一層慢慢爬上來的選手，而對於王柏融，栗山監督說：「他在台灣留下創紀錄的成績，接著來到我們球隊，我很尊重他，把他當成大聯盟選手看待。」

▲近藤健介。（圖／記者季相儒攝）