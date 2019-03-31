運動雲

> >

北海道直擊／陽岱鋼、王柏融不同型　監督：完全不能比

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿隊開幕賽前一天練球,王柏融與隊友近藤健介聊天。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融、近藤健介。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

「大王」王柏融加入北海道火腿，受到高度重視，監督栗山英樹也對他有很深的期待，而先前也帶過陽岱鋼選手，兩者相比，栗山監督認為兩人都是很好的選手，且完全不同型態，不能將兩人拿來比較，「陽岱鋼就像大田泰示、西川遙輝，身體素質高；王柏融則是類似近藤健介，攻守都很均衡。」

栗山英樹自2012年接任火腿總教練，曾帶領火腿在2012年及16年奪聯盟冠軍，還拿過「日本一」殊榮，陽岱鋼仍效力火腿的這5年期間除了受傷以外，都站穩一軍固定先發。

請繼續往下閱讀...

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,賽前監督栗山英樹與王柏融擊掌並給予鼓勵。（圖／記者季相儒攝）

▲監督認為王柏融類似近藤健介。（圖／記者季相儒攝）

先後帶過陽岱鋼、王柏融兩名選手，栗山監督認為兩人是完全不同型態的選手，陽岱鋼與大田泰示、西川遙輝類似，「總是能看到他又撲又跳，展現拚勁，身體素質很高。」至於王柏融，球技方面比較像近藤健介，打擊、守備都很平均，但栗山監督強調，兩人無法比較，「都是很好的選手」。

在自己的心中，陽岱鋼是屬於一層一層慢慢爬上來的選手，而對於王柏融，栗山監督說：「他在台灣留下創紀錄的成績，接著來到我們球隊，我很尊重他，把他當成大聯盟選手看待。」

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,近藤健介。（圖／記者季相儒攝）

▲近藤健介。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 日職北海道王柏融火腿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

推薦閱讀

北海道直擊／王柏融就像大谷翔平　監督：請他慢慢來

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

熱門新聞

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

中職／領先5分要4棒觸擊！伯納：在這聯盟分數永遠不夠

中職／猿獅用人破紀錄　陳鏞基隔590天站游擊

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

詹皇本季不打了　湖人正式宣告：例行賽關機

獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

讀者回應

﻿

最新新聞

1大王不懂外野會議　監督笑了

2羅倫佐二刀流紅人玩真的

3陳偉殷成馬林魚唯一未登板牛棚

431日戰歐力士　王柏融5棒左外野

5陽岱鋼王柏融不同型　完全不能比

熱門新聞

1強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

2領先5分要4棒觸擊！伯納：分數不夠

3猿獅破紀錄　陳鏞基隔590天游擊

4王、陽2台將登日媒　岱桑攻全版

5詹皇不打了　湖人宣告例行賽關機

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

中華職棒30年_宣傳片

03_29 Lamigo vs 統一 七局上，獅隊上演DOUBLE PLAY，成功抓下2個出局數

楊家維逆轉三分砲5比4Lamigo　知念廣彌生涯首勝

03_30 Lamigo vs 統一 九局上，統一再請陳韻文上場關門成功！守下主場四連勝

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366